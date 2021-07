Ο Μπομπ Όντενκερκ αποκάλυψε μέσω Twitter ότι υπέστη ελαφρύ έμφραγμα, αλλά τόνισε ότι θα επιστρέψει σύντομα, έπειτα από την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο 58χρονος ηθοποιός έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Better Call Saul», την περασμένη Τρίτη.

Μέχρι τώρα, οι εκπρόσωποί του είχαν δηλώσει ότι αντιμετώπισε πρόβλημα που σχετίζεται με την καρδιά και πως νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έπειτα από το συμβάν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό.

Στην ανάρτησή του ο Όντενκερκ αποκάλυψε ότι επρόκειτο για ελαφρύ έμφραγμα και πως το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε δίχως να χρειαστεί επέμβαση.

«Ευχαριστώ τους συγγενείς και φίλους που ήταν κοντά μου αυτή την εβδομάδα, αλλά και για την έκρηξη αγάπης από όλους όσοι εξέφρασαν ανησυχία και ενδιαφέρον για μένα. Νιώθω την αγάπη και αυτό έχει μεγάλη σημασία», έγραψε στο Twitter ο ηθοποιός.

«Έπαθα ένα ελαφρύ έμφραγμα, αλλά είμαι ΟΚ», συνέχισε ο ηθοποιός, αποδίδοντάς το αυτό στους γιατρούς «που ήξεραν πώς να διορθώσουν την απόφραξη χωρίς επέμβαση». Σημείωσε ότι θα πάρει λίγο χρόνο για να αναρρώσει και συμπλήρωσε «Θα επιστρέψω σύντομα», ενώ ευχαρίστησε το δίκτυο που προβάλει τη σειρά και την εταιρεία παραγωγής- AMC και Sony- για την υποστήριξή τους.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.