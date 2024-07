Μπλουζάκια με την υψωμένη γροθιά του αιμόφυρτου Τραμπ τύπωσαν Κινέζοι

Τίποτα δεν σταματά το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Κινέζων, ούτε η απόπειρα δολοφονίας ενός τέως προέδρου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κυκλοφόρησαν T-Shirt με στάμπα την υψωμένη γροθιά του τέως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ «South China Morning Post», οι πρώτες παρτίδες με τα μπλουζάκια έκαναν την εμφάνισή τους στις δημοφιλείς κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Taobao και JD.com σε λιγότερο από τρεις ώρες, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (ώρα Ελλάδος).

Εκτός από την στάμπα με την υψωμένη γροθιά του Τραμπ, οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου κυκλοφόρησαν και T-Shirt με τα συνθήματα : «Shooting makes me stronger» και «Make America Great Again». Οι τιμές στα μπλουζάκια κυμαίνονται από 4 μέχρι και 9 δολάρια ενώ η ζήτηση από αγοραστές, ειδικά από τις ΗΠΑ, είναι πολύ μεγάλη.

Η 25χρονη Li Jinwei, συνεργάτιδα στην Taobao, δήλωσε στην «South China Morning Post»: «Βάλαμε τα T-Shirt στην Taobao αμέσως μόλις είδαμε την είδηση για τον πυροβολισμό. Αν και δεν τα είχαμε ακόμα εκτυπώσει, μέσα σε τρεις ώρες λάβαμε περισσότερες από 2.000 παραγγελίες και από την Κίνα και από τις ΗΠΑ». Όμως, και στις ΗΠΑ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν κυκλοφορήσει T-Shirt με στάμπα την αμερικανική σημαία και τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ με υψωμένη γροθιά ενώ οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών τον έχουν περικυκλώσει για να τον προστατεύσουν.

Πάντως, σύμφωνα με το Associated Press, από τη Δευτέρα δεν ήταν εύκολο να βρει κανείς τα μπλουζάκια με τον Τραμπ στις κινεζικές πλατφόρμες και η αναζήτηση «Trump T-shirt» δεν έδινε αποτελέσματα.

Το πιθανότερο είναι πως οι καταχωρήσεις κατέβηκαν, επειδή το κινεζικό διαδίκτυο ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό, με το περιεχόμενο που θεωρείται «ευαίσθητο» να κατεβαίνει συστηματικά. Όμως, πάντα σύμφωνα με το Associated Press, ένας δημοσιογράφος του κατόρθωσε να αγοράσει T-Shirt με την υψωμένη γροθιά του Τραμπ μέσω ενός «μυστικού» link που του δόθηκε από υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ηλεκτρονικού καταστήματος.

Trump shirt with fist in the air! Also have mugs, stickers, buttons, and more! #Trump #TrumpStrong #Shooting #TrumpShooting #President #PresidentialElection2024 https://t.co/Mbnt00zReu pic.twitter.com/gsZXABDQDO