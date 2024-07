Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την προεκλογική εκστρατεία του και σειρά είχε το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται να πασχίζει να παραμείνει ξύπνιος , ενώ κάποια στιγμή ο φακός τον «συλλαμβάνει» να αποκοιμιέται.

Σημειώνεται, ότι ο παραγωγός του CBS News, Τζιμ Λα Πόρτα, προσπάθησε να εξηγήσει στην πλατφόρμα Χ ότι τα μάτια του Τραμπ δεν ήταν κλειστά επειδή το έριξε στον ύπνο, αλλά επειδή το βίντεο τραβήχτηκε την ώρα που έκανε προσευχή ο πάστορας Τζέιμς Ρέμκε.

Όμως, τα λεγόμενά του έσπευσε να αντικρούσει με άρθρο του το περιοδικό Newsweek, καθώς φαίνεται πως ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στην ομιλία της Χαρμίτ Κ. Ντίλον, μέλους της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών στην Καλιφόρνια.

Χρήστης του X (πρώην Twitter) έγραψε: «Αν ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε στο συνέδριό του να μείνει ξύπνιος, πώς θα μείνει ξύπνιος για την Αμερική; Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από την κούρσα και να πάρει τη θέση κάποιος πολύ νεότερος, που δεν θα είναι καταδικασμένος εγκληματίας».

