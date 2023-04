Μπαγκλαντές: Tεράστια φωτιά στη μεγαλύτερη αγορά ρούχων της Ντάκα

Τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες από τη φωτιά που ξέσπασε στην αγορά της Ντάκα στο Μπαγκλαντές, δείχνουν την τεράστια έκταση της καταστροφής.

Στο σημείο της φωτιάς, όπου υπάρχουν 3.000 καταστήματα ρούχων, επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και στρατιώτες, οι οποίοι προσπάθησαν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

«Περίπου 600 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά», δήλωσε ο Ρακιμπούλ Ισλάμ, εκπρόσωπος των πυροσβεστών. Μέλη του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας έχουν κινητοποιηθεί για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. «Ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας του Μπαγκλαντές συμμετέχει στις προσπάθειες», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Σύμφωνα με το Reuters μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 6 το πρωί, προτού ανοίξουν τα καταστήματα.

Η διάσημη αγορά Μπάνγκα Μπαζάρ και τρεις άλλες μικρότερες αγορές που βρίσκονται δίπλα της καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς.

Το Μπάνγκα Μπαζάρ είναι μία από τις βασικές αγορές της Ντάκα, όπου πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές ρούχα που κατασκευάζονται στο Μπαγκλαντές για μεγάλες διεθνείς εταιρείες, αφού απορριφθούν από τον έλεγχο ποιότητας.

A big "fire" broke out in a clothing market called "Bangabazar" in Dhaka, which is the capital city of "Bangladesh".

Videos show that the fire was massive and many shops were destroyed. No one knows yet what caused the fire or if anyone got hurt.#Bangladeshfire pic.twitter.com/SHeUQZhLr3