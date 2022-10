Μόσχα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει σε «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση»

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, επικοινώνησε με δυτικούς ομολόγους του λέγοντάς τους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς μια «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση». Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις πλησιάζουν όλο και περισσότερο την κομβικής σημασίας πόλη της Χερσώνας.

Με τα ρωσικά στρατεύματα να στήνουν νέες αμυντικές γραμμές στο Λουχάνσκ, η Μόσχα φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για μια ακόμη περαιτέρω κλιμάκωση, ισχυριζόμενη ότι το Κίεβο μπορεί να ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει μια «βρώμικη βόμβα» (συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργό υλικό) ως προβοκάτσια για να κατηγορήσει τη Ρωσία.

Here are today's control-of-terrain maps of #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats.



Click here to see our interactive map: https://t.co/8RN8PxU2LC pic.twitter.com/rukhq9tHBt