ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μολδαβία: Προβάδισμα του φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, είχε παρουσιάσει την αναμέτρηση ως καθοριστική για την πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μολδαβία: Προβάδισμα του φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές Facebook Twitter
Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, ψηφίζει για τις βουλευτικές εκλογές / Φωτ: EPA
0

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) προηγείται με 42% στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Η φιλορωσική αντιπολίτευση συγκεντρώνει 30%, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, είχε παρουσιάσει την αναμέτρηση ως καθοριστική για την πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια την υπόσταση του κράτους των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Σάντου προειδοποίησε για τις απόπειρες της Μόσχας να επηρεάσει το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προοπτική και την επιστροφή στη ρωσική σφαίρα επιρροής.

Η ψηφοφορία διεξήχθη υπό έντονες ανησυχίες για παρεμβάσεις. Οι αρχές ανέφεραν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε εκλογικά τμήματα και ψευδείς απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, όπου ψήφισαν χιλιάδες Μολδαβοί της διασποράς.

Το PAS επιδιώκει να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 101 εδρών. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα του επιτρέψει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή στρατηγική, με στόχο την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030. Αντίθετα, μια πιθανή απώλεια της πλειοψηφίας θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με μικρότερα κόμματα.

Η συμμετοχή της μολδαβικής διασποράς, που παραδοσιακά στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία, αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η καταμέτρηση συνεχίζεται μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 τοπική ώρα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Διεθνή / Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Το Rockall, ένα μικροσκοπικό νησάκι στη μέση του Ατλαντικού, έγινε το τελευταίο «έπαθλο» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας - Από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τις σημερινές διεκδικήσεις για ψάρια και πετρέλαιο, το Rockall εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις και περιπέτειες
LIFO NEWSROOM
Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
 
 