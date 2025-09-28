Μολδαβία: Προβάδισμα του φιλοευρωπαϊκού κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) προηγείται με 42% στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Η φιλορωσική αντιπολίτευση συγκεντρώνει 30%, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Η πρόεδρος της χώρας, Μάια Σάντου, είχε παρουσιάσει την αναμέτρηση ως καθοριστική για την πορεία ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια την υπόσταση του κράτους των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Σάντου προειδοποίησε για τις απόπειρες της Μόσχας να επηρεάσει το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην ευρωπαϊκή προοπτική και την επιστροφή στη ρωσική σφαίρα επιρροής.

Η ψηφοφορία διεξήχθη υπό έντονες ανησυχίες για παρεμβάσεις. Οι αρχές ανέφεραν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε εκλογικά τμήματα και ψευδείς απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, όπου ψήφισαν χιλιάδες Μολδαβοί της διασποράς.

Το PAS επιδιώκει να διατηρήσει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 101 εδρών. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα του επιτρέψει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή στρατηγική, με στόχο την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030. Αντίθετα, μια πιθανή απώλεια της πλειοψηφίας θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με μικρότερα κόμματα.

Η συμμετοχή της μολδαβικής διασποράς, που παραδοσιακά στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία, αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η καταμέτρηση συνεχίζεται μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 21:00 τοπική ώρα.

