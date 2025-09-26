Η Μολδαβία σε τεντωμένο σκοινί: Ρωσία ή Ευρώπη;

Η φιλοευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας περνά από τη μεγαλύτερη δοκιμασία της αυτήν την Κυριακή.

Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάια Σάντου δίνει μάχη για να διατηρήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της προς την ΕΕ ή θα επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπό τη βαριά σκιά κατηγοριών για ρωσική παρέμβαση χωρίς προηγούμενο.

Αν το PAS χάσει, όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, η συγκρότηση κυβέρνησης θα γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, οι φιλορωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πάρουν τον έλεγχο στο Κισινάου. Η Σάντου προειδοποιεί ότι το Κρεμλίνο δεν θα διστάσει να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για εξαγορά ψήφων.

Ο πρώην ΥΠΕΞ και νυν υποψήφιος του PAS, Νίκου Ποπέσκου, τονίζει: «Δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας που κρίνεται, αλλά και η ίδια της η ελευθερία και ανεξαρτησία».

Από τις μεγάλες νίκες του 2020 και του 2021, η στήριξη στο PAS έχει υποχωρήσει, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και της ανελέητης ρωσικής προπαγάνδας. Παράλληλα, η κυβέρνηση απέτυχε να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, γεγονός που απογοήτευσε τους πολίτες.

Το παιχνίδι της Μόσχας στη Μολδαβία

Η Ρωσία, σύμφωνα με τις αρχές, έδωσε χρήματα σε πάνω από 130.000 Μολδαβούς ψηφοφόρους στις περσινές εκλογές — αριθμός αρκετός για να καθορίσει το αποτέλεσμα. Επιπλέον, αξιοποιεί την Ορθόδοξη Εκκλησία, διαδηλώσεις-βιτρίνα και μαζική παραπληροφόρηση με deepfakes και fake news που στοχοποιούν προσωπικά τη Σάντου.

Ένα φιλορωσικό κοινοβούλιο θα μπορούσε να βάλει «φρένο» στην ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας, όπως συνέβη στη Γεωργία. Ταυτόχρονα, θα αποσταθεροποιούσε την Ουκρανία και ολόκληρη την ΕΕ, με δεδομένη τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας ως κόμβου ανεφοδιασμού μεταξύ Κιέβου και Ευρώπης.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Μολδαβίας, Στανισλάβ Σεκριέρου: «Όποιος ελέγχει το κοινοβούλιο, ελέγχει την κυβέρνηση και η Μόσχα βλέπει αυτόν τον έλεγχο ως πύλη αποσταθεροποίησης για όλη την Ευρώπη».

Η Κυριακή, λοιπόν, δεν είναι απλώς άλλη μια εκλογική μέρα στη Μολδαβία. Είναι η στιγμή που θα κριθεί αν η χώρα θα ανήκει στο μέλλον της Ευρώπης ή στο παρελθόν της Ρωσίας.

