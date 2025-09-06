Μολδαβία: Η Ρωσία χρησιμοποιεί την Εκκλησία για να επηρεάσει τις εκλογές

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλαν μια εκτεταμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 28ης Σεπτεμβρίου. Ειδικοί ασφαλείας στο Κισινάου επισημαίνουν ότι τόσο η Μόσχα όσο και η τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία παίζουν κεντρικό ρόλο στη διάδοση παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Ρωσία επιχειρεί να επηρεάσει τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαθέτουν ρουμανικό, και συνεπώς ευρωπαϊκό, διαβατήριο.

Μολδαβία: Ο ρόλος της Εκκλησίας και η ρωσική «υβριδική» στρατηγική

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μολδαβία φέρεται να αξιοποιείται ως εργαλείο διάδοσης της ρωσικής προπαγάνδας. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ντάνιελ Βόντα, αποκάλυψε ότι η Μόσχα δρα σε «10 βασικούς τομείς» για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χρήση της Εκκλησίας για πολιτική προπαγάνδα.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει ήδη καταγράψει περιπτώσεις ιερέων που συμμετείχαν σε εκλογική καμπάνια, κάτι που παραβιάζει τον νόμο. Η Εκκλησία της Μολδαβίας, σε αντίθεση με άλλες ορθόδοξες χώρες, δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά υπάγεται στο Πατριαρχείο Μόσχας.

Αναλυτές, όπως ο Αντρέι Κουραράρου από το NGO WatchDog, προειδοποιούν ότι στόχος της Ρωσίας είναι να επιβραδύνει ή να μπλοκάρει μόνιμα την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, χρησιμοποιώντας τη Μητρόπολη Μολδαβίας για να επηρεάζει τους πιστούς και τις ψήφους τους.

Μολδαβία: Η κρίσιμη μάχη για την ευρωπαϊκή ένταξη

Στις Βρυξέλλες, οι εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου θεωρούνται καθοριστικές. Εάν τα φιλορωσικά κόμματα επικρατήσουν, οι διαπραγματεύσεις για ένταξη στην ΕΕ αναμένεται να παγώσουν – όπως συνέβη πέρυσι με τη Γεωργία.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Κισινάου έχει ζητήσει πολλές φορές να αποσυνδεθεί η πορεία ένταξης της Μολδαβίας από αυτήν της Ουκρανίας, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Ωστόσο, η ΕΕ εμφανίζεται επιφυλακτική, για να μην σταλεί αρνητικό μήνυμα στο Κίεβο.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, δήλωσε ότι η Μολδαβία έχει εκπληρώσει όλα τα τεχνικά κριτήρια για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά απαιτείται και η πολιτική βούληση των κρατών-μελών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσε ότι οι «προενταξιακές διαπραγματεύσεις» θα ανοίξουν μετά τις εκλογές.

Η τελευταία κίνηση της Σάντου

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προειδοποιώντας για τους κινδύνους ρωσικής ανάμειξης και επιμένοντας ότι η χώρα της πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» για έναρξη διαπραγματεύσεων.

Το μέλλον της Μολδαβίας κρίνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες – με την ΕΕ να προσπαθεί να ανακόψει τη ρωσική επιρροή και τον λαό να καλείται να αποφασίσει αν θα κοιτάξει προς τη Δύση ή θα παραμείνει στη σφαίρα της Μόσχας.

Με πληροφορίες από Euronews