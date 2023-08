«Μην ταξιδεύετε στο Μάουι»: Ο Τζέισον Μομόα καλεί τους τουρίστες να μείνουν μακριά από τη Χαβάη

«Το Μάουι δεν είναι μέρος για να κάνετε διακοπές αυτή τη στιγμή»: αυτό το μήνυμα απηύθυνε ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα, στον απόηχο των φωτιών που κατέκαψαν τη Χαβάη και οδήγησαν σε τουλάχιστον 89 θανάτους.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Τζέισον Μομόα, που κατάγεται από την πολιτεία, κάλεσε τους followers του να μην επιχειρήσουν να πάνε στη Χαβάη.

«Μην πείσετε τον εαυτό σας πως είναι αναγκαία η παρουσία σας σε ένα νησί που υποφέρει πολύ» έγραψε ο 44χρονος ηθοποιός.

«Ευχαριστώ όσους έκαναν δωρεές» συμπλήρωσε ο χολιγουντιανός αστέρας, ο οποίος αναδημοσίευσε και αναρτήσεις οργανώσεων για τη στήριξη της πυρόπληκτης νήσου.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση στη Χαβάη, ο Μομόα εμφανίστηκε σίγουρος πως «θα αναγεννηθούμε, πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι».

Ο Τζέισον Μομόα είναι γεννημένος στη Χονολουλού και μιλά συχνά και πολύ περήφανα για τις χαβανέζικες ρίζες του.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, είχε γδυθεί και έμεινε μόνο με ένα παραδοσιακό malo. «Στην πραγματικότητα, δεν μου αρέσει να φοράω ρούχα πια» είπε. Η εμφάνισή του αυτή είχε να κάνει με τη σειρά ντοκιμαντέρ που έκανε για να αναδείξει τον παραδοσιακό χαβανέζικό τρόπο ζωής.

Όπως ο Μομόα, και άλλοι διάσημοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη βαριά πληττόμενη Χαβάη.

Η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίστηκε περίλυπη για τις εξελίξεις, μάλιστα κατεγράφη σε βίντεο να παρέχει βοήθεια στο νησί.

Oprah, who has lived on Maui part time for years, was spotted at a local gym-turned-shelter dropping off supplies for displaced Lahaina residents. Other super-wealthy Maui part-timers include Jeff Bezos and PayPal founder Peter Thiel. pic.twitter.com/TVlS5PkupI