Χαβάη: Τουλάχιστον 89 νεκροί από τις φωτιές - Έρευνα για τη διαχείριση της κρίσης

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές στη Χαβάη, με το νεότερο απολογισμό να αναφέρει πως έχασαν τις ζωές τους τουλάχιστον 89 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, εκφράζονται έντονες επικρίσεις για τον τρόπο που οι αρχές χειρίστηκαν α από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία του αμερικανικού αρχιπελάγους.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζον Γκριν, ενημέρωσε για τον νεότερο απολογισμό και προειδοποίησε πως μπορεί να αυξηθούν οι νεκροί.

«Έχουμε καταμετρήσει 89 νεκρούς» δήλωσε ο Γκριν χθες το απόγευμα (τοπική ώρα, Κυριακή πρωί ώρα Ελλάδας). «Θα συνεχίσει να αυξάνεται. Θέλουμε ο κόσμος να προετοιμαστεί γι’ αυτό» πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι, ακόμα σε κατάσταση σοκ, αρχίζουν να βλέπουν την έκταση της καταστροφής στη Λαχάινα.

«Καταστράφηκαν όλα, όλα. Η καρδιά μου ραγίζει», λέει ο 80χρονος Άντονι Γκαρσία, που επέλεξε την Λαχάινα ως τόπο κατοικίας εδώ και 30 χρόνια. Γύρω του, οι επιζήσαντες ψάχνουν στις στάχτες με την ελπίδα να βρουν φωτογραφίες ή αντικείμενα.

Από τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που έδιναν τον χαρακτήρα της παραθεριστικής πόλης των 13.000 κατοίκων δεν έχει μένει σχεδόν τίποτα.

Μέσα σε αυτό το τοπίο του ολέθρου, οι κάτοικοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς η τραγωδία αυτή μπόρεσε να λάβει τέτοιες διαστάσεις.

