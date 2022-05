Μιλγουόκι: Πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο των Μπακς - Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς έξω από το γήπεδο των Μπακς στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ με βίντεο να δείχνουν κόσμο να τρέχει πανικόβλητος καθώς προσπαθεί να σώσει τη ζωή του.

Το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι επιβεβαίωσε ότι δύο γυναίκες και ένας άνδρας πυροβολήθηκαν έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα των πλέι οφ ανάμεσα στους Μπακς και τους Σέλτικς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα είναι μια ανήλικη 16 ετών, μια νεαρή γυναίκα 29 ετών και ένας άνδρας 30 ετών.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn