Μεξικό: Λείψανα τουλάχιστον 13 ανθρώπων μέσα σε καταψύκτες

Λείψανα τουλάχιστον 13 πτωμάτων βρέθηκαν μέσα σε καταψύκτες στο Μεξικό.

Συγκεκριμένα, τα λείψανα βρέθηκαν μέσα σε μαύρες πλαστικές σακούλες προχθές Κυριακή στην Πόσα Ρίκα, κοντά στη Βερακρούς. Πρόκειται για περιοχή στην οποία σημειώνεται σκληρή δοκιμασία από τη βία των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά. Να σημειωθεί πως το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, οι αρχές καταμέτρησαν τουλάχιστον 400 δολοφονίες στην πολιτεία, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα εν λόγω λείψανα στο εσωτερικό ακινήτου όπου κρατούνταν τρεις απαχθέντες, ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκαν κι άλλα, σε διαφορετικά κτίρια. «Συνελήφθησαν έξι πρόσωπα» τα οποία «πιθανόν συνδέονται με τα γεγονότα», διευκρίνισε η εισαγγελέας της πολιτείας Βερακρούς σε λακωνική δήλωσή της στον Τύπο.

Η Βερακρούς είναι μέρος των οδών που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να μεταφέρουν ναρκωτικά στην αγορά των ΗΠΑ. Σαρώνεται από κύμα βίας από τα χρόνια του 2010, με τραυματικά επεισόδια που έχουν μείνει χαραγμένα στις μνήμες. Τον Σεπτέμβριο του 2011, για παράδειγμα, 35 πτώματα πετάχτηκαν σε δημόσιο δρόμο μέρα μεσημέρι στην Μπόκα ντελ Ρίο, νότια της πόλης Βερακρούς.

Ο πρώην κυβερνήτης της Βερακρούς Χαβιέρ Δουάρτε (2010-2016) καταδικάστηκε το 2018 να εκτίσει εννιά χρόνια κάθειρξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και σύσταση και συμμορία.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 400.000 δολοφονίες μετά το 2006, ενώ πάνω από 110.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί από τα χρόνια του 1960. Τα περισσότερα από τα εγκλήματα αυτά οι αρχές τα αποδίδουν σε πολέμους μεταξύ συμμοριών ή σε αντίποινα των καρτέλ για ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας.

Η βία απογειώθηκε το 2006, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν κήρυξε τον «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό της χώρας. Ο νυν πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει πει πως θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει τις ριζικές αιτίες της εγκληματικότητας, ιδίως τη φτώχεια και την έλλειψη προοπτικών για τους νέους. Και αυτός όμως επικρίνεται διότι βασίζεται σε υπερβολικό βαθμό στον στρατό.

