Μετά τον Τίμοτε Σάλαμε, έγινε διαγωνισμός για τον καλύτερο σωσία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ

Μερικές δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκο του Σικάγο, το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου σωσία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, του ηθοποιού που απέκτησε παγκόσμια φήμη με την επιτυχία της σειράς «The Bear».

Πιθανότατα, οι συμμετέχοντες εμπνεύστηκαν από έναν παρόμοιο διαγωνισμό που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη για το ποιος μοιάζει περισσότερο με τον επίσης ηθοποιό, Τίμοθε Σάλαμε.

Τότε, ο ίδιος ο Σάλαμε είχε πραγματοποιήσει μία σύντομη εμφάνιση, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους θαυμαστές του και κάνοντας τον διαγωνισμό για τον καλύτερο σωσία του να γίνει «viral».

Μερικές εβδομάδες αργότερα, στο Σικάγο μπορούσε κανείς να δει ένα πλήθος νεαρών ανδρών, μεταξύ των οποίων και ένα νήπιο, να φορούν ποδιές και λευκά κοντομάνικα μπλουζάκια. Πρόκειται, φυσικά, για το «look» του Κάρμεν Μερτσάτο, του χαρακτήρα που υποδύεται ο Άλεν Γουάιτ και πρωταγωνιστή του «The Bear».

Οι διαγωνιζόμενοι με τη σειρά τους προσπάθησαν να επιδείξουν την ομοιότητά τους με τον ηθοποιό, καθώς το κοινό ζητωκραύγαζε.

The winner of the Jeremy Allen White lookalike contest in Chicago is Ben Shavad, 37, of Lincolnwood. Participants dressed as Carmy from hit show The Bear, which is set in Chicago. pic.twitter.com/Zxw9enC4TY