Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οδηγίες για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τις ακυρώσεις πτήσεων

Ποια τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης τους και τι προβλέπεται για τις τιμές των εισιτηρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, σε μια περίοδο όπου οι πτήσεις συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αυξημένο κόστος καυσίμων.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, επαναδρομολόγησης ή επιστροφής στο σημείο αναχώρησης, καθώς και παροχή βοήθειας στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, προβλέπεται και οικονομική αποζημίωση όταν η ακύρωση γίνεται την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποζημίωσης μόνο εφόσον αποδείξουν ότι η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σοβαρή τοπική έλλειψη καυσίμων. Αντίθετα, η γενική αύξηση στις τιμές των καυσίμων δεν θεωρείται επαρκής λόγος για εξαίρεση.

Τι προβλέπεται για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην τιμολόγηση των εισιτηρίων. Οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να παρουσιάζουν από την αρχή την τελική τιμή του ναύλου, χωρίς να προσθέτουν εκ των υστέρων επιπλέον χρεώσεις, όπως προσαυξήσεις λόγω καυσίμων.

Έτσι, όσοι προχωρούν σήμερα σε κράτηση για το καλοκαίρι γνωρίζουν εξαρχής το συνολικό κόστος του ταξιδιού τους. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν μόνο σε ορισμένα τουριστικά πακέτα ή μέσω συγκεκριμένων ταξιδιωτικών γραφείων, πάντα όμως με σεβασμό στα δικαιώματα των επιβατών.

Παράλληλα, οι νέες οδηγίες προβλέπουν σημαντικές αλλαγές για τις αεροπορικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται:

  • Εξαίρεση από τον κανόνα του 90% ανεφοδιασμού καυσίμου (ReFuelEU Aviation) όταν απαιτείται επιπλέον καύσιμο για λόγους ασφάλειας.
  • Εξαίρεση από υποχρεώσεις χρήσης θέσεων αεροδρομίων σε περίπτωση προβλημάτων προμήθειας καυσίμων.
  • Δεν επιβάλλονται ποινές για «δικαιολογημένη μη χρήση θέσεων» (Slot Regulation).

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
