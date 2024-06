Μεγκ Μπέλαμι για «The Crown»: Τα τρολ μου έγραφαν πως είμαι «πολύ χοντρή» για τον ρόλο της Κέιτ Μίντλετον

Η 21χρονη Μεγκ Μπέλαμι, που υποδύθηκε την νεαρή φοιτήτρια Κέιτ Μίντλετον στο «The Crown», αποκάλυψε πως τα «τρολ» του διαδικτύου της έγραφαν ότι είναι «πολύ χοντρή» για τον ρόλο.

Η νεαρή ηθοποιός ενσάρκωσε την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix. Η Μπέλαμι υποδύθηκε την νεαρή φοιτήτρια και «κοινή θνητή» Κέιτ Μίντλετον, η οποία στο πανεπιστήμιο Σεντ Άντριους στη Σκωτία γνώρισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, επίσης φοιτητή στο ίδιο πανεπιστήμιο και ξεκίνησε το φλερτ μεταξύ τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό «You» η Βρετανίδα ηθοποιός αποκάλυψε πως όταν κοίταξε το τηλέφωνό της, μετά από μια κουραστική μέρα με συνεντεύξεις στον Τύπο, άρχισε να διαβάζει όλα αυτά τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σώμα της. «Τα περισσότερα σχόλια έγραφαν "είσαι πολύ χοντρή για να υποδύεσαι την Κέιτ"», ανέφερε η Μπέλαμι. Στη συνέντευξη η Μεγκ Μπέλαμι περιέγραψε τα σχόλια από τα «τρολ» του διαδικτύου ως «μια ματιά στο να είσαι γυναίκα σε αυτή τη βιομηχανία».«Σκέφτηκα: "Εντάξει, αυτό είναι ένα σημάδι για να αποστασιοποιηθείς, γιατί δεν σημαίνει τίποτα". Δεν μπορείς να διαβάζεις τέτοια πράγματα», δήλωσε η νεαρή ηθοποιός.

