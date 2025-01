Με απόφαση Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί πλέον να κάνει φυλετικές διακρίσεις στην απασχόληση

Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο κάνοντας σαρωτικές αλλαγές στα προγράμματα για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI) στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Με εκτελεστικό διάταγμα το βράδυ της Τρίτης (21/1), ο Τραμπ κατάργησε τις απαιτήσεις δεκαετιών που επιβάλλουν στους ομοσπονδιακούς εργοδότες να εφαρμόζουν θετική δράση, προσπαθώντας να απασχολούν περισσότερες γυναίκες και έγχρωμους.

Ο Τραμπ ανακάλεσε επίσης ένα διάταγμα από το 1965 που ζητούσε θετική δράση στις ομοσπονδιακές συμβάσεις, η οποία έγινε πυλώνας του κανόνα των πολιτικών δικαιωμάτων στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Το Equal Employment Opportunity (Ίσες Επαγγελματικές Ευκαιρίες) ήταν ένα προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Λίντον. Μπ. Τζόνσον στις 24 Σεπτεμβρίου 1965, περίπου δύο χρόνια μετά την περίφημη ομιλία του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στην οποία είπε «Έχω ένα όνειρο».

Μεταξύ άλλων, το διάταγμα όριζε ότι «είναι η πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέχει ίσες ευκαιρίες στην ομοσπονδιακή απασχόληση για όλα τα άτομα με προσόντα, να απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, θρησκείας, χρώματος ή εθνικής καταγωγής και να προωθεί την πλήρη υλοποίηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης μέσω ενός θετικού, συνεχούς προγράμματος σε κάθε εκτελεστικό τμήμα και υπηρεσία».

Έτσι, η κατάργηση του προεδρικού διατάγματος του προέδρου Τζόνσον σημαίνει ότι πλέον, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να αρνηθεί την επαγγελματική απασχόληση σε κάποιο άτομο λόγω του φύλου, της θρησκείας ή της φυλετικής του ταυτότητας.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ διατηρούσε αυτή την πολιτική ίσως ευκαιριών εδώ και δεκαετίες, με δικομματική συναίνεση. Κάθε ένας από τους Ρεπουμπλικανούς προέδρους των ΗΠΑ μετά το 1965, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ στην πρώτη θητεία του, είτε διατήρησαν το εκτελεστικό διάταγμα του Τζόνσον σε ισχύ, είτε το επέκτειναν περαιτέρω.

Ωστόσο, για τους υποστηρικτές των πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, ήταν σαφές εδώ και καιρό ότι ο Τραμπ δεν σκόπευε απλά για να εκκαθαρίσει την πρακτική της DEI από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά να εξαφανίσει τη διαφορετικότητα από την αμερικανική κουλτούρα στο σύνολό της.

Ο αιδεσιμότατος Γουίλιαμ Μπάρμπερ της μη κυβερνητικής οργάνωσης Repairers of the Breach είπε εκ των προτέρων στο Axios ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τζόνσον ήταν απαραίτητο για την καταπολέμηση των διακρίσεων εκείνης της εποχής και εξακολουθεί να είναι απαραίτητο και σήμερα.

