Μάθιου Πέρι Vs Κιάνου Ριβς: Μία αναπάντεχη κόντρα

Η απρόσμενη κόντρα του Μάθιου Πέρι με τον Κιάνου Ριβς έγινε θέμα συζήτησης μετά την κυκλοφορία του «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» του τηλεοπτικού Τσάντλερ Μπινγκ από τα Φιλαράκια, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 54 ετών.

Στα απομνημονεύματα, που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2022, ο Μάθιου Πέρι ανέφερε χαρακτηριστικά αναπολώντας τον θάνατο του κοινού τους φίλου, Ρίβερ Φίνιξ πως «Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν ένας όμορφος άντρας εσωτερικά και εξωτερικά - αποδείχθηκε πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο. Φαίνεται πως πάντα ταλαντούχα παιδιά φεύγουν. Γιατί οι αυθεντικοί χαρακτήρες όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ πεθαίνουν, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;».

Το όνομα του Κίανου Ριβς είχε έρθει στην επιφάνεια ξανά όταν ο Μάθιου Πέρι αναφέρθηκε στον θάνατο του ηθοποιού Κρις Φάρλεϊ, τον Δεκέμβριο του 1997. «Άνοιξα μια τρύπα στον τοίχο στο καμαρίνι της Τζένιφερ Άνιστον όταν έμαθα για τον θάνατο του Κρις Φάρλεϊ. Ο Κιάνου Ριβς περπατάει ανάμεσά μας».

Η συγγνώμη του Μάθιου Πέρι στον Κιάνου Ριβς

Λίγο αφότου τα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματά του έγιναν πρωτοσέλιδο, ο Μάθιου Πέρι ζήτησε συγγνώμη από τον Κιάνου Ριβς. Στη δήλωσή του, ο Μάθιου Πέρι είπε ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο επέλεξε να αναφερθεί στον Ριβς, ήθελε απλώς να συμπεριλάβει ένα «τυχαίο» όνομα.

«Είμαι στην πραγματικότητα μεγάλος θαυμαστής του Κιάνου. Απλώς διάλεξα ένα τυχαίο όνομα, λάθος μου. Ζητώ συγγνώμη. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω το δικό μου όνομα», είπε αργότερα ο Μάθιου Πέρι.

Τον Νοέμβριο του 2022, μια πηγή είπε αποκλειστικά στο UsMagazine ότι ο Κιάνου Ριβς δεν περίμενε από τον Μάθιου Πέρι να έχει καμία αναφορά σε αυτόν στο βιβλίο του. «Ο Κιάνου νόμιζε ότι τα σχόλια προέκυψαν από αλλού», είπε άτομο από το περιβάλλον του Κιάνου Ριβς. «Αυτό σαν να γύρισε μπούμερανγκ στον Μάθιου Πέρι ούτως ή άλλως, γι' αυτό έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη».

Ο Μάθιου Πέρι δεσμεύτηκε να βγάλει το σχόλιο για τον Κιάνου Ριβς από τις μελλοντικές εκδόσεις των απομνημονεύσεών του: «Ήταν απλά ηλίθιο» σχολίασε αργότερα ο ίδιος.

«Είπα μια βλακεία. Ήταν ένα κακό πράγμα», είπε ο Μάθιου Πέρι στο Los Angeles Times Festival of Books τον Απρίλιο του 2023. «Αναφέρθηκα στο όνομά του επειδή μένω στον ίδιο δρόμο. Του ζήτησα δημόσια συγγνώμη. Οποιεσδήποτε μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου δεν θα έχουν το όνομά του» είχε πει.

Ποιους κοινούς φίλους είχαν οι Μάθιου Πέρι και Κιάνου Ριβς;

Ο Μάθιου Πέρι συνεργάστηκε με τον επί χρόνια φίλο του Ριβς, Ρίβερ Φίνιξ, στην πρώτη του ταινία με τίτλο A Night in the Life of Jimmy Reardon. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 1988, οι Πέρι και Φίνιξ έγιναν φίλοι και εκτός οθόνης.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Ρίβερ Φίνιξ πέθανε σε ηλικία 23 ετών μετά από υπερβολική δόση. Ωστόσο, ο Μάθοιυ Πέρι και ο Κιάνου Ριβς δεν συνεργάστηκαν ποτέ σε κανένα τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό πλατό. Ο Κιάνου Ριβσ, δε, που θεωρείται ο «καλός τύπος του Χόλιγουντ» δεν σχολίασε ποτέ τα όσα ανέφερε στο βιβλίου ο Μάθιου Πέρι για εκείνον.

Με πληροφορίες του USMagazine