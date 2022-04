Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Η πρωινή του συνήθεια για την καταπολέμηση του στρες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δήλωσε ότι του αρέσει να κάνει σέρφινγκ κάθε πρωί πριν ξεκινήσει τη δουλειά του, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα «άσχημα νέα» που μπορεί να προκύψουν.

«Όταν είσαι εκεί έξω στο νερό, είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθείς σε οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ζούκερμπεργκ προσθέτοντας ότι «επικεντρώνεσαι στο ότι θα παραμείνεις στη σανίδα».

Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος είπε ότι λίγο αφότου ξυπνήσει το πρωί, ελέγχει τα email του σχετικά με εσωτερικές εξελίξεις στην εταιρεία του, κάτι που συνήθως, όπως λέει, είναι «ένας μεγάλος αριθμός κακών ειδήσεων και νέων πραγμάτων που πρέπει να απορροφήσω».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζούγκερμπεργκ ανέφερε ότι αφού τσεκάρει τα email του και τις πιθανές δυσμενείς ειδήσεις που μπορεί να φέρουν, προτιμά να μη δουλέψει κατευθείαν κάνοντας έτσι αυτό το χόμπι.

Πάντως, το εν λόγω χόμπι έχει κάνει στο παρελθόν το διαδίκτυο να γελάσει αρκετές φορές μαζί του.

Πέρυσι, την 4η Ιουλίου, ο Ζουκερμπεργκ υπέστη τρολάρισμα στα social media όταν ανέβασε ένα βίντεο που τον έδειχνε να σερφάρει σε μία λίμνη κρατώντας την αμερικανική σημαία.

Mark Zuckerberg posted a video of himself on Instagram wakeboarding while holding an American flag and set to the music of the late John Denver singing “Take Me Home, Country Roads.”



I saw it, so now you have to see it too. I’m sorry. I did not make the rules.



Happy #July4th pic.twitter.com/FiA9RDP29Z