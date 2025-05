Μάργκαρετ Άτγουντ: «Δεν θυμάμαι άλλη εποχή στη ζωή μου όπου οι ίδιες οι λέξεις να απειλούνταν τόσο»

Η συγγραφέας Μάργκαρετ Άτγουντ προειδοποίησε ότι οι λέξεις, η ίδια η βάση της ανθρώπινης επικοινωνίας, βρίσκονται σήμερα υπό πρωτοφανή απειλή, μιλώντας με αφορμή τη βράβευσή της με το βραβείο Ελευθερίας της Έκδοσης στα Βρετανικά Βραβεία Βιβλίου.

«Οι λέξεις είναι η αρχαιότερη ανθρώπινη τεχνολογία μας. Φαίνονται άυλες, όπως το νερό, αλλά έχουν τεράστια δύναμη – όπως και το νερό», ανέφερε η 85χρονη συγγραφέας σε βιντεοσκοπημένη ομιλία της.

«Η πολιτική και θρησκευτική πόλωση, που φαινόταν να υποχωρεί σε μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, έχει επανέλθει με ανησυχητικούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Ο κόσμος σήμερα μου θυμίζει περισσότερο τις δεκαετίες του 1930 και του 1940 παρά οποιαδήποτε άλλη εποχή των τελευταίων 80 ετών».

Η Άτγουντ δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής στο Λονδίνο, ωστόσο η ομιλία της προβλήθηκε κατά την απονομή του βραβείου, το οποίο θεσπίστηκε το 2022 με την υποστήριξη της οργάνωσης Index on Censorship, προκειμένου να αναδειχθούν οι αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπώλες ανά τον κόσμο.

«Είμαι περισσότερο από τιμημένη που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο, αν και λίγο μπερδεμένη», είπε με χιούμορ η Καναδή συγγραφέας. «Σε αντίθεση με πολλούς άλλους συγγραφείς και εκδότες, ποτέ δεν φυλακίστηκα, αν και ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσω, αν επιχειρήσω να περάσω τα σύνορα των ΗΠΑ στο προσεχές μέλλον».

Η συγγραφέας του «The Handmaid's tale (Ιστορίας της Θεραπαινίδας)» αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της στον χώρο της λογοτεχνίας, μιλώντας για την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης όπου η παράνομη κυκλοφορία χειρόγραφων κειμένων μπορούσε να οδηγήσει σε διώξεις. «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε νέα κύματα λογοκρισίας και απαγόρευσης βιβλίων, όχι μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Υπάρχουν επίσης προσπάθειες να εκδιωχθούν από πανεπιστήμια όσοι εκφράζουν αντίθετες απόψεις από τα εκάστοτε “ορθά” δόγματα».

Last night, @MargaretAtwood was awarded the #BritishBookAward for Freedom to Publish in association with @IndexCensorship. The celebrated author was selected in recognition of her unwavering defence of free expression: https://t.co/yLZth0hOqv pic.twitter.com/1DWTwv921p