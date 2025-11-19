ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σε συναγερμό η Πολωνία: Σήκωσε εκτάκτως μαχητικά μετά τις νέες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι ρωσικές επιδρομές έγιναν σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες διέταξε η Πολωνία.

Η εντολή δόθηκε εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Στο μεταξύ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Σαμποτάζ» η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

Υπενθυμίζεται ότι «πράξη σαμποτάζ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, την έκρηξη σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την πρωτεύουσα με την ανατολική Λούμπλιν και συνεχίζει προς την Ουκρανία.

Η κυκλοφορία των τρένων κατά μήκος της ιδιαίτερα πολυσύχναστης διαδρομής διακόπηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity εντόπισε ζημιά στη γραμμή και προειδοποίησε τα υπόλοιπα τρένα της περιοχής.

«Η γραμμή ενδέχεται να καταστράφηκε σκόπιμα», επέμεινε ο Τουσκ. Οι αρχές, σύμφωνα με το Politico, δηλώνουν πλέον βέβαιοι, ότι η ζημιά είναι αποτέλεσμα προμελετημένης επίθεσης.

Σε συναγερμό η Πολωνία τους τελευταίους μήνες

Η εντολή για την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών, πάντως, δεν είναι η πρώτη που δίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς από τις αρχές του φετινού φθινοπώρου, η Πολωνία είναι σε συναγερμό. 

Όλες τις φορές, αιτία είναι τα ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΕΡΤΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Διεθνή / Χιλιάδες ευρώ για χτένισμα, μακιγιάζ και φωτογράφους δαπανά ο Φρίντριχ Μερτς

Όλα τα υπουργεία στη Γερμανία έχουν δαπανήσει 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές - Η απάντηση του πρωθυπουργικού γραφείου του Φρίντριχ Μερτς στην ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία»
LIFO NEWSROOM
ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑΤΟ

Διεθνή / Η Ευρώπη ετοιμάζεται για ένα από τα πιο περίπλοκα σχέδια στρατιωτικής μετακίνησης στην ιστορία της

Η Ευρώπη επιχειρεί να διορθώσει μια κρίσιμη αδυναμία: τη μεταφορά στρατευμάτων και βαρέος εξοπλισμού από τα δυτικά λιμάνια στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
LIFO NEWSROOM
Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ημέρα της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Διεθνή / Στον Λευκό Οίκο ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ημέρα της κρίσιμης συνάντησης Τραμπ – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η παρουσία του συνδέεται με μια σημαντική διπλωματική στιγμή, καθώς ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιστρέφει στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι
LIFO NEWSROOM
CLOUDFLARE ΒΛΑΒΗ

Διεθνή / Cloudflare: Η εταιρεία επικαλείται «ασυνήθιστη υψηλή κίνηση» για το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Ειδικοί, μιλώντας για τη βλάβη στην Cloudflare, σημειώνουν ότι όταν ένας μόνο «κομβικός» πάροχος έχει πρόβλημα, το αποτέλεσμα μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές διακοπές σε δεκάδες υπηρεσίες
LIFO NEWSROOM
 
 