Σε συναγερμό η Πολωνία: Σήκωσε εκτάκτως μαχητικά μετά τις νέες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία

Την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες διέταξε η Πολωνία.

Η εντολή δόθηκε εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Στο μεταξύ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 65 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Σαμποτάζ» η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

Υπενθυμίζεται ότι «πράξη σαμποτάζ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, την έκρηξη σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την πρωτεύουσα με την ανατολική Λούμπλιν και συνεχίζει προς την Ουκρανία.

Η κυκλοφορία των τρένων κατά μήκος της ιδιαίτερα πολυσύχναστης διαδρομής διακόπηκε το πρωί της Κυριακής, όταν ο οδηγός τρένου υψηλής ταχύτητας Intercity εντόπισε ζημιά στη γραμμή και προειδοποίησε τα υπόλοιπα τρένα της περιοχής.

«Η γραμμή ενδέχεται να καταστράφηκε σκόπιμα», επέμεινε ο Τουσκ. Οι αρχές, σύμφωνα με το Politico, δηλώνουν πλέον βέβαιοι, ότι η ζημιά είναι αποτέλεσμα προμελετημένης επίθεσης.

Σε συναγερμό η Πολωνία τους τελευταίους μήνες

Η εντολή για την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών, πάντως, δεν είναι η πρώτη που δίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς από τις αρχές του φετινού φθινοπώρου, η Πολωνία είναι σε συναγερμό.

Όλες τις φορές, αιτία είναι τα ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.