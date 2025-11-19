ΗΠΑ: Μετά το Κογκρέσο, η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αναμένει την έγκριση του Τραμπ

Και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συμφώνησαν να διατάξουν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το μέτρο με συντριπτική πλειοψηφία, με ψήφους 427–1, ενώ η Γερουσία το ενέκρινε ομόφωνα με διαδικασία ταχείας προώθησης χωρίς επίσημη ψηφοφορία.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τη θέση του και κάλεσε το Κογκρέσο να ψηφίσει υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων, μετά την κατακραυγή από πολλούς υποστηρικτές του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ και οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν επανήλθαν στα πρωτοσέλιδα, μετά τη δημοσίευση πάνω από 20.000 σελίδων - εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων ανέφεραν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία.

Ο Ρεπουμπλικανός Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα ήταν ο μοναδικός που καταψήφισε στη Βουλή και εξέφρασε ανησυχία για το ότι «μπορεί να πληγωθούν αθώοι άνθρωποι» από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Η απότομη αλλαγή στάσης του Τραμπ – από το να επιτίθεται σε όσους ζητούσαν τη δημοσιοποίηση των αρχείων, στο να δηλώνει ότι «δεν υπάρχει τίποτα να κρύψει» – εξέπληξε ορισμένους στην Ουάσιγκτον.

Η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο αιφνιδιάστηκε, καθώς είχε ευθυγραμμίσει τη θέση της με τον πρόεδρο τις τελευταίες εβδομάδες και αντιτασσόταν στη δημοσιοποίηση.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει την προσπάθεια δημοσιοποίησης των αρχείων Έπσταϊν ως «δημοκρατική απάτη». Την Τρίτη, ωστόσο, ψήφισε υπέρ της δημοσιοποίησης.

Το μέτρο αναμενόταν να χρειαστεί μερικές ημέρες για να φθάσει στη Γερουσία, όμως μετά την εντυπωσιακή απογευματινή ψηφοφορία στη Βουλή, το χρονοδιάγραμμα επιταχύνθηκε.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο δεν ήταν απαραίτητη

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ έφερε το νομοσχέδιο στην ολομέλεια μέσω διαδικασίας ομόφωνης συναίνεσης. Αφού κανείς δεν εξέφρασε αντίρρηση, δεν έγινε συζήτηση ούτε προσθήκη τροπολογιών.

Το νομοσχέδιο θα σταλεί από τη Γερουσία στο γραφείο του προέδρου, ο οποίος αναμένεται να το υπογράψει ώστε να γίνει νόμος. Η ψηφοφορία στο Κογκρέσο δεν ήταν απαραίτητη για τη δημοσιοποίηση των αρχείων - ο Τραμπ θα μπορούσε να είχε διατάξει την κυκλοφορία τους μόνος του.

Το νομοσχέδιο απαιτεί από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να δημοσιοποιήσει «όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» σχετικά με τον Έπσταϊν και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ, το αργότερο 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ωστόσο, το νομοσχέδιο δίνει επίσης στη Μπόντι τη δυνατότητα να μη δημοσιοποιήσει πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο οποιαδήποτε ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα ή που θα ταυτοποιούσαν θύματα.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019. Ο ιατροδικαστής χαρακτήρισε το συμβάν, αυτοκτονία. Κρατούνταν τότε με κατηγορίες για διακίνηση σεξουαλικών υπηρεσιών, έχοντας προηγουμένως καταδικαστεί το 2008 για εξαναγκασμό ανηλίκου σε πορνεία.

Κατά τη διάρκεια δύο ποινικών ερευνών για τον Έπσταϊν, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων με θύματα και μάρτυρες.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν κινούνταν παλαιότερα στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους, όμως ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πολλά χρόνια πριν από την καταδίκη του το 2008. Έχει επίσης πει ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν.

Την περασμένη εβδομάδα, Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής δημοσίευσαν emails, συμπεριλαμβανομένης αλληλογραφίας μεταξύ Έπσταϊν και Μάξγουελ, η οποία εκτίει σήμερα ποινή 20 ετών για διακίνηση σεξουαλικών υπηρεσιών.

Ορισμένα από αυτά τα emails αναφέρουν τον Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένα του 2011, όπου ο Έπσταϊν έγραψε στη Μάξγουελ: «Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι ο σκύλος που δεν γαβγίζει είναι ο Τραμπ… [ΤΟ ΘΥΜΑ] πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του.»

«Το κατάφερε. Άνοιξε τον δρόμο…»

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι το θύμα αναφερόταν στην Βιρτζίνια Τζιούφρε, γνωστή κατήγορο του Έπσταϊν, η οποία πέθανε τον Απρίλιο. Η Τζιούφρε είχε δηλώσει ότι δεν είδε ποτέ τον Τραμπ να συμμετέχει σε κακοποίηση και τα emails δεν υπονοούν κάποια παρανομία από την πλευρά του Τραμπ.

Μιλώντας μετά την ψηφοφορία, ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, επαίνεσε τον ρόλο της αδελφής του στην αναζήτηση δικαιοσύνης για τα θύματα του Έπσταϊν.

«Το κατάφερε. Άνοιξε τον δρόμο… Άνοιξε τον δρόμο για να βγούμε μπροστά ως υπερασπιστές, για να μιλήσουν οι επιζήσασες, και δεν θα σταματήσουμε», είπε.

Ο Τραμπ αρνείται σταθερά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι τα emails «διέρρευσαν επιλεκτικά» από Δημοκρατικούς της Βουλής «στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης για να δημιουργήσουν ψευδή αφήγηση με στόχο να σπιλώσουν τον πρόεδρο Τραμπ».

Την πρωτοβουλία για τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης ηγήθηκαν ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, που συχνά διαφοροποιείται από το κόμμα του, και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια, οι οποίοι συνυπέγραψαν τη νομοθεσία.

Ο Μάσι δέχθηκε επικρίσεις από τον Τραμπ για την πρωτοβουλία του, αλλά παρέμεινε σταθερός.

«Το 2030, δεν θα είναι πρόεδρος», είπε στο ABC News το Σαββατοκύριακο. Πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί που ψήφισαν κατά της δημοσιοποίησης «θα έχουν ψηφίσει υπέρ της προστασίας παιδόφιλων».

Με πληροφορίες από BBC

