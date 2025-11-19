Καιρός - Μαρουσάκης: Χιόνια και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό, το βροχερό αυτό σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει απότομη πτώση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά προειδοποιεί ο γνωστός μετεωρολόγος, θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα χιόνια, λόγω των πολικών αέριων μαζών που θα φτάσουν στη χώρα.

Για σήμερα, Τετάρτη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως ο άστατος καιρός θα επιμείνει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου και αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

«Οι καταιγίδες αυτές θα εμφανίσουν μία στασιμότητα προς την περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας- βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία, και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, για αυτό και τα επόμενα 24ωρα ενδέχεται να έχουμε κατολισθήσεις από τον μεγάλο όγκο νερού που αναμένεται να πέσει και τις επόμενες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καιρός: Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

Οι βροχές και οι καταιγίδες συνεχίζονται και αύριο στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ από την Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τα ανατολικά.

Το Σαββατοκύριακο στη συνέχεια, αναμένεται πτώση του υδράργυρου, της τάξης των 8 -12 βαθμών Κελσίου, αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.