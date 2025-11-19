Τορόντο: Ελληνοκαναδή σκότωσε τα δύο παιδιά της λίγες μέρες αφού πέθανε ο σύζυγός της από λευχαιμία

Ελληνοκαναδή μητέρα στο Τορόντο σκότωσε τους δύο μικρούς γιους της λίγες μέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της από λευχαιμία και στη συνέχεια, προσπάθησε να αυτοκτονήσει για να μπορέσουν όλοι να «επανενωθούν στον παράδεισο».

Η Βανέσα Κόλλιας, 27 ετών, έκλαιγε στο δικαστήριο χθες Δευτέρα, δηλώνοντας ένοχη για τη δολοφονία των γιων της, του 5χρονου Γιάννη και του 4χρονου Δημήτρη, τον Δεκέμβριο του 2023, μόλις εννέα ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της, Κώστα, από μια επιθετική μορφή λευχαιμίας, σύμφωνα με την Toronto Star.

Η νεαρή μητέρα «έβαλε τα χέρια της πάνω στο στόμα και τη μύτη τους ενώ τραγουδούσε το You Are My Sunshine» και στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο με την ελπίδα να αυτοκτονήσει κι εκείνη.

Η αστυνομία βρήκε τις σορούς των δύο αδελφών μπροστά σε μια τηλεόραση με μια παιδική εκπομπή να παίζει, με ρούχα για την κηδεία τους απλωμένα δίπλα τους, μαζί με μια φωτογραφία του πρόσφατα αποβιώσαντος πατέρα τους και έναν σταυρό.

Τι υποστήριξε η μητέρα στο δικαστήριο

Η μητέρα επέζησε αφού έπεσε από το μπαλκόνι αλλά έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω.

Αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, αλλά οι κατηγορίες υποβαθμίστηκαν σε φόνο δευτέρου βαθμού λόγω της θλίψης από τον θάνατο του συζύγου της.

Είχε πει σε έναν ψυχίατρο ότι ήταν «συντετριμμένη, απολύτως μόνη και ανίκανη να φανταστεί να συνεχίσει μια ζωή χωρίς τον σύζυγό της. Ήθελε όλοι τους να επανενωθούν στον παράδεισο».

«Ένα μέρος του εαυτού μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», είπε η 27χρονη στο δικαστήριο. «Στέκομαι μπροστά σας, ακόμα αυτός ο συντετριμμένος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια για να ξαναφτιάξει τον εαυτό της», είπε.

«Στα μωρά μου, σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε, κλαίγοντας με λυγμούς. «Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι η αληθινή αγάπη. Εσείς θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι η μαμά σας. Το πιο δύσκολο πράγμα που θα πρέπει ποτέ να κάνω είναι να μάθω να είμαι καλά που είμαι εδώ χωρίς εσάς».

Η 27χρονη καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για τουλάχιστον 18 χρόνια.

Όπως επισήμανε η ίδια και αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα, ήξερε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, αλλά ήλπιζε ότι «οι άλλοι θα καταλάβαιναν ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει τους γιους της και να είναι με τον σύζυγό της, ώστε να μπορούν όλοι να είναι μαζί».

Ο σύζυγος της 27χρονης πέθανε την 1η Δεκεμβρίου 2023 και εκείνη σκότωσε τα δύο παιδιά στις 10 Δεκεμβρίου, αναφέροντας στο δικαστήριο ότι ήταν ήδη εξαντλημένη από το να φροντίζει τον σύζυγό της κάθε ημέρα και «να τον παρακολουθεί να χειροτερεύει σιγά σιγά μπροστά στα μάτια της».