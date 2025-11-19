ΔΙΕΘΝΗ
Μασκ, Ρονάλντο και Κουκ στο επίσημο δείπνο Τραμπ για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Πρόκειται για τη δεύτερη κοινή δημόσια εμφάνιση Μασκ και Τραμπ - Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν «τιμή» να είναι εκεί ο Ρονάλντο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Έλον Μασκ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τιμ Κουκ ήταν μεταξύ των καλεσμένων στο επίσημο δείπνο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και πρωθυπουργό της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το επίσημο δείπνο πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, χθες Τρίτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη κοινή δημόσια εμφάνιση Μασκ και Τραμπ, μετά από την έντονη διαμάχη μεταξύ τους, νωρίτερα φέτος, ενώ είναι η πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας βρίσκεται στον Λευκό Οίκο από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) της κυβέρνησης Τραμπ τον Απρίλιο.

Η παρουσία του Μασκ θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι συμφιλίωσης μετά την ταραγμένη σχέση μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Tesla και του προέδρου των ΗΠΑ, σχολιάζει το Reuters, επισημαίνοντας πως γράφουν μια νέα σελίδα στη μεταξύ τους σχέση.

Ο Μασκ υποστήριξε και χρηματοδότησε την εκλογή του Τραμπ πέρυσι. Στη συνέχεια έγινε στενός σύμβουλος της κυβέρνησής του στις αρχές του έτους, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του DOGE και επιβλέποντας περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τις θέσεις εργασίας.

Όμως, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, η ρήξη επήλθε και ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επιτέθηκε μέσω των social media στο σαρωτικό νομοσχέδιο του Τραμπ για φόρους και δαπάνες, χαρακηρίζοντάς το «δημοσιονομικά απερίσκεπτο» και υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα.

Ο Τραμπ απάντησε απειλώντας να διακόψει τα δισεκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις που έλαβαν οι εταιρείες του Μασκ από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η διαμάχη, μαζί με την ακροδεξιά πολιτική ρητορική του Μασκ, έβλαψε την εικόνα της Tesla, τις πωλήσεις και την τιμή της μετοχής, ανέφεραν οι αναλυτές.

Από τότε, Μασκ και Τραμπ είχαν σπάνιες δημόσιες συναντήσεις. Ο Μασκ εθεάθη τελευταία φορά με τον Τραμπ στο μνημόσυνο για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης, ο αστέρας του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς και ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ.

Μιλώντας πριν από την εκδήλωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «τιμή» να είναι εκεί ο Ρονάλντο, του οποίου «ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας τον έχει οδηγήσει να γίνει το πρόσωπο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας υπό τον πρίγκιπα διάδοχο» σχολιάζει το BBC.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θέλει να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τα έσοδα από το πετρέλαιο, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές του σε άλλους τομείς, όπως ο αθλητισμός και ο τουρισμός.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε νωρίτερα μέσα στην ημέρα ότι ο Ρονάλντο θα παρευρεθεί, αλλά δεν είπε αν ήταν μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ομιλία του στο δείπνο για να επαινέσει τους στενότερους δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο στο Οβάλ Γραφείο.

Απευθυνόμενος στον Πορτογάλο αστέρα του ποδοσφαίρου, ο Τραμπ είπε στους συγκεντρωμένους καλεσμένους: «Ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο. Και ο Μπάρον Τραμπ τον συνάντησε, και νομίζω ότι σέβεται λίγο περισσότερο τον πατέρα του τώρα, μόνο και μόνο το γεγονός ότι σας σύστησα».

Με πληροφορίες από Reuters και BBC

