Σε φάση αναμονής για την έναρξη της εποχικής έξαρσης των ιώσεων βρίσκεται η χώρα, όπως εξήγησε ο Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», υπογράμμισε πως παρά τις ανησυχίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις έξαρσης.

«Βρισκόμαστε σε μία περίοδο αναμονής, κυρίως ίωσης. Αναμένουμε να εμφανιστούν δυναμικά κοντά στις 10 με 15 Δεκεμβρίου και να κρατήσουν μέχρι αρχές Μαρτίου», ανέφερε ο κ. Λουκίδης, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το καθιερωμένο μοτίβο κάθε χειμώνα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αναφορές για πρόωρη εμφάνιση κρουσμάτων γρίπης Α στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Λουκίδης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νέες διεθνείς ενδείξεις για πρόωρη κυκλοφορία του ιού.

Γρίπη Κ: Το εμβόλιο καλύπτει το νέο στέλεχος;

«Υπάρχουν πληροφορίες από δύο χώρες, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά, και αναμένονται στοιχεία και από τις ΗΠΑ», είπε, προσθέτοντας ότι η Μ. Βρετανία παρέχει «την καλύτερη πληροφορία αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με τους ελέγχους των βρετανικών εργαστηρίων, έχει αποκαλυφθεί νέο στέλεχος με πιο επιθετική κλινική εικόνα και «δείχνει να μην έχει την απόλυτη προστασία από το εμβόλιο».

Ο κ. Λουκίδης εξήγησε ότι το φετινό εμβόλιο καλύπτει τρία στελέχη- H1N1, H3N2 και γρίπη τύπου Β- ωστόσο το νέο υποστέλεχος Κ φαίνεται να διαφοροποιείται.

Σε εργαστηριακό επίπεδο, η απόδοση του εμβολίου είναι καλύτερη στα παιδιά (70%) και χαμηλότερη στους ενήλικες (40%). «Αυτό όμως, είναι εργαστηριακό στοιχείο. Στο κλινικό κομμάτι πρέπει να το δούμε διαφορετικά», διευκρίνισε.

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για τη γρίπη

Ο ειδικός επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός παραμένει «πολύ βασικό όπλο απέναντι στη σοβαρή νόσηση», υπενθυμίζοντας ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Στις ομάδες που προτείνεται να εμβολιαστούν περιλαμβάνονται:

άτομα άνω των 60 ετών

άτομα με χρόνια νοσήματα

μικρά παιδιά

άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα

επαγγελματίες υγείας

εκπαιδευτικοί και όσοι συγχρωτίζονται σε δομές εκπαίδευσης

Ο ειδικός τόνισε ότι το εμβόλιο, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο αντιιικό φάρμακο, προσφέρει «αρκετά μεγάλη θωράκιση απέναντι στη σοβαρή νόσηση».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Ψαλτοπούλου για γρίπη Κ: Οδηγεί σε πιο βαριά νόσηση και αυξημένη διασπορά