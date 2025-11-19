Miss Universe: Αποχώρησε ένας από τους κριτές λίγο πριν τον τελικό - «Δεν θα είμαι μέρος αυτής της φάρσας»

Ένας από τους κριτές του φετινού Miss Universe αποχώρησε ξαφνικά από τον διαγωνισμό, τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διεθνούς τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου στην Ταϊλάνδη.

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο συνθέτης Omar Harfouch, μέσω Instagram Stories, εξήγησε την αιφνίδια απόφασή του. Όπως ανέφερε, αισθάνθηκε «βαθιά σύγχυση και ανησυχία» όταν πληροφορήθηκε ότι είχε δημιουργηθεί -όπως υποστήριξε- μια «αυτοσχέδια επιτροπή» για την επιλογή των 30 φιναλίστ ανάμεσα σε 136 συμμετέχουσες χώρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έμαθε για την επιτροπή αυτή μέσω των social media, ενώ υποστήριξε ότι κανείς από τους «πραγματικούς» οκτώ κριτές δεν ήταν παρών όταν συνεδρίασε. «Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής κρατούνται μυστικά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Harfouch υποστήριξε ότι η «ανεπίσημη επιτροπή» αποτελείται από άτομα με «πιθανή σύγκρουση συμφερόντων», λόγω προσωπικών σχέσεων -όπως αναφέρει- με ορισμένες διαγωνιζόμενες. Τόνισε επίσης, ότι στη συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνεται και το άτομο που είναι υπεύθυνο για την καταμέτρηση των ψήφων και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, κάτι που χαρακτήρισε ως «επιπλέον σύγκρουση συμφερόντων».

Ο συνθέτης ανέφερε ότι εξέφρασε την αντίθεσή του στη διοργάνωση Miss Universe για την εν λόγω διαδικασία. Όπως ισχυρίστηκε, η οργάνωση απάντησε δημοσιεύοντας στο Instagram μια λίστα με ονόματα που σχετίζονταν με την επιλογή, χωρίς όμως να διευκρινίζει «τον ρόλο που είχε το κάθε άτομο».

Πιθανότατα αναφερόταν στην ανάρτηση της 17ης Νοεμβρίου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα μέλη της επιτροπής επιλογής του προγράμματος “Beyond the Crown”. Ο Harfouch δεν συμπεριλαμβανόταν στους οκτώ ανθρώπους που εμφανίστηκαν στη δημοσίευση, η οποία έγραφε: «Γνωρίστε τα εμπνευσμένα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Beyond the Crown για τον 74ο Διαγωνισμό Miss Universe✨».

Ο Harfouch σχολίασε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε «ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση». Στην τελευταία του δημοσίευση, ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

«Μετά από μια αγενή συνομιλία με τον [CEO του Miss Universe] Raul Rocha σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία ψηφοφορίας, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κριτική επιτροπή και να μη γίνω μέρος αυτής της φάρσας», έγραψε. «Δεν θα παίξω ούτε τη μουσική που είχα συνθέσει για την εκδήλωση».

Miss Universe: Η απάντηση της διοργάνωσης

Στις 18 Νοεμβρίου, η Οργάνωση Miss Universe ανάρτησε επίσημη δήλωση στο Instagram, με στόχο -όπως ανέφερε- να «αποκαταστήσει συγκεκριμένες ανακρίβειες σχετικά με το πρόγραμμα Beyond the Crown και τις επίσημες διαδικασίες κρίσης του 74ου Miss Universe».

Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί του Harfouch είναι λανθασμένοι. «Το Miss Universe διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι δεν δημιουργήθηκε καμία αυτοσχέδια επιτροπή, ότι δεν έχει εξουσιοδοτηθεί καμία εξωτερική ομάδα να αξιολογήσει τις υποψήφιες ή να επιλέξει φιναλίστ και πως όλες οι αξιολογήσεις ακολουθούν τα καθιερωμένα, διαφανή και εποπτευόμενα πρωτόκολλα του MUO», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Miss Universe προχώρησε ακόμη περισσότερο, απαγορεύοντας δημόσια στον Harfouch να «χρησιμοποιεί, προβάλλει, αναφέρει ή συνδέει τον εαυτό του με οποιοδήποτε σήμα, λογότυπο, τίτλο ή καταχωρημένη ιδιοκτησία του Miss Universe» σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο.

Η οργάνωση κάλεσε το κοινό και τα media να βασίζονται αποκλειστικά σε «επιβεβαιωμένες ανακοινώσεις» του Miss Universe και να συνεχίσουν να στηρίζουν τις διαγωνιζόμενες.

Με πληροφορίες από People