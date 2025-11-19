Ιαπωνία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων 50 χρόνων κατέστρεψε τουλάχιστον 170 κτίρια

Μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά περισσότερα από 170 κτίρια σε παραθαλάσσια πόλη του νότιου τμήματος της Ιαπωνίας την Τετάρτη, με στρατιωτικά και πυροσβεστικά ελικόπτερα να επιστρατεύονται για να κατασβέσουν τη μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά της χώρας εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Εναέρια πλάνα από τηλεοπτικούς σταθμούς έδειξαν δεκάδες σπίτια να έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την ορεινή συνοικία Σαγκανόσεκι της πόλης Όιτα.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν επίσης στις κοντινές δασικές πλαγιές και σε ένα ακατοίκητο νησί πάνω από ένα χιλιόμετρο ανοιχτά της ακτής, πιθανότατα λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

❗️⚠️🇯🇵 - A large-scale blaze erupted on November 18, 2025, in the Saganoseki area of Oita City, southwestern Japan, destroying or damaging more than 170 buildings, primarily homes.



The fire, which started in a densely packed residential neighborhood near the Saganoseki fishing… pic.twitter.com/JdrFTWwdCZ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 19, 2025

A blaze in Saganoseki, Oita City, has burned over 170 buildings, and a man in his 70s was missing. The fire spread into forests and was still burning over 12 hours later. About 175 people evacuated. The prefecture will turn to a disaster relief law.https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/z1655S9fPZ — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 19, 2025

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και έχει κάψει 48.900 τετραγωνικά μέτρα – περίπου όσο το μέγεθος επτά γηπέδων ποδοσφαίρου – αναγκάζοντας 175 κατοίκους της περιοχής, περίπου 770 χλμ. νοτιοδυτικά του Τόκιο, να καταφύγουν σε έναν χώρο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διαχείρισης Καταστροφών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, πρόσθεσε η υπηρεσία. Ένα άτομο βρέθηκε νεκρό, ανέφεραν τοπικά μέσα επικαλούμενα πηγές της αστυνομίας, ενώ μια γυναίκα περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα.

🇯🇵 MASSIVE WILDFIRE DEVOURS ENTIRE NEIGHBORHOOD IN JAPAN — 170+ HOMES GONE, MAN MISSING Army helicopters & hundreds of firefighters battling raging inferno in Oita that exploded in seconds during high winds. Residents fled with nothing as flames swallowed streets pic.twitter.com/AfQ3ayBwKv — Global Insight (@GlobalInsight20) November 19, 2025

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλους τους κατοίκους που εκκενώνουν την περιοχή μέσα στο κρύο», δήλωσε σε ανάρτησή της στο Χ η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι.

«Η κυβέρνηση θα παράσχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές», έγραψε.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε περίπου 300 σπίτια της περιοχής, σύμφωνα με την Kyushu Electric Power.

Ο αριθμός των κτιρίων και το μέγεθος της καμένης έκτασης καθιστούν το συμβάν τη μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά στην Ιαπωνία έπειτα από μια πυρκαγιά του 1976 στη Σακάτα, εξαιρουμένων των περιστατικών που προκλήθηκαν από σεισμούς.

Το 2016, μια πυρκαγιά στο Ιτοϊγκάουα έκαψε 147 κτίρια και περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν υπήρξαν θύματα.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών μαίνεται στην Ιαπωνία