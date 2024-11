Πιτ Χέγκσεθ: Παρασημοφορημένος , «αντι-woke» και παρουσιαστής του Fox ο νέος υπουργός Άμυνας του Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να ονομάσει υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένο για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα προειδοποιηθούν — οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Χέγκσεθ, εάν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ να απαλλάξει τον αμερικανικό στρατό από στρατηγούς τους οποίους κατηγορεί ότι ακολουθούν προοδευτικές πολιτικές για τη διαφορετικότητα στις τάξεις που έχουν συσπειρωθεί οι συντηρητικοί.

O διορισμός του θα μπορούσε επίσης να βάλει τον Χέγκσεθ σε τροχιά σύγκρουσης με τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Πτεράρχου Σ.Κ. Μπράουν, ενός πρώην πιλότου μαχητικών με εμπειρία διοίκησης στον Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή, τον οποίο ο Χεγκσεθ κατηγόρησε ότι «επιδίωξε τις ριζοσπαστικές θέσεις των αριστερών πολιτικών».

Ενώ ο Χέγκσεθ έχει διατυπώσει μόνο περιορισμένες θέσεις πολιτικής στο παρελθόν, έχει κατηγορήσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι είναι αδύναμοι και είπε ότι η Κίνα βρίσκεται στα πρόθυρα να κυριαρχήσει στους γείτονές της.



Ο Χέγκσεθ είπε ότι εγκατέλειψε τον στρατό το 2021 αφού παραγκωνίστηκε για τις πολιτικές και θρησκευτικές του απόψεις από έναν στρατό που δεν τον ήθελε πια.

«Το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο - ούτε εγώ ήθελα αυτόν τον Στρατό πια», είπε ο Χέγκσεθ στο βιβλίο του «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free».

Υπάρχει ήδη ανησυχία στο Πεντάγωνο ότι ο Τραμπ σκοπεύει να ξεριζώσει στρατιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους σταδιοδρομίας που θεωρεί ότι είναι άπιστοι.

Θέματα πολιτιστικού πολέμου θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για πυροβολισμούς.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News τον Ιούνιο ότι θα απολύσει «woke» στρατηγούς έναν όρο για όσους επικεντρώνονται στη φυλετική και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά που χρησιμοποιείται από τους συντηρητικούς για να απαξιώσουν τις προοδευτικές πολιτικές.Ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να είναι συνήγορος τέτοιων απολύσεων. «Ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αναθεωρήσει ριζικά την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου για να μας κάνει έτοιμους να υπερασπιστούμε το έθνος μας και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να απολυθούν», έγραψε στο βιβλίο του.

Ο Χέγκσεθ έβαλε επίσης στο στόχαστρο τον Μπράουν συγκεκριμένα, ρωτώντας αν θα είχε πάρει τη δουλειά αν δεν ήταν μαύρος. «Ήταν λόγω του χρώματος του δέρματός του; Ή της ικανότητάς του; Ποτέ δεν θα μάθουμε, αλλά πάντα αμφιβάλλουμε - κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άδικο για τον Σ.Κ..», έγραψε.

Οι πρώην στρατηγοί των ΗΠΑ και οι υπουργοί Άμυνας του Τραμπ είναι από τους πιο σκληρούς επικριτές του, με ορισμένους να τον δηλώνουν ανίκανο για το αξίωμα. Ο Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι ο πρώην πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Στρατού, Μαρκ Μίλι, θα μπορούσε να εκτελεστεί για προδοσία. Ο Χέγκσεθ έχει επίσης επικρίνει τον Μίλι επειδή απέτυχε να εκτελέσει τις πολιτικές του Τραμπ με υπευθυνότητα όταν ήταν στην εξουσία και τον κατηγόρησε ότι ήταν «κομματικός μέχρι τέλους» για να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters