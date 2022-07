Μαχητικό F-18 «σηκώθηκε» για να συνοδεύσει πτήση της Easyjet - Mετά από φάρσα 18χρονου για βόμβα

Ένα αεροσκάφος της Easyjet που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς το ισπανικό παραθεριστικό νησί Μινόρκα χθες Κυριακή, συνοδεύτηκε στον προορισμό του από ένα ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος, αφού ένας Βρετανός έφηβος που επέβαινε στο αεροσκάφος είχε διατυπώσει απειλές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τοποθέτηση βόμβας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο 18χρονος, ο οποίος ταξίδευε με πέντε φίλους, πέρασε τη νύχτα στη φυλακή και περιμένει να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτοφυλακής της Ισπανίας.

Πλάνα του περιστατικού δείχνουν ένα μαχητικό F-18 να πετάει κοντά στις χαρακτηριστικές πορτοκαλί άκρες των πτερυγίων του αεροσκάφους A-319 της εμπορικής αεροπορικής εταιρείας, το οποίο συνήθως μεταφέρει από 120 έως 150 επιβάτες.

easyJet flight from London Gatwick to Menorca escorted by military aircraft after a false bomb alert. EZY8303 landed safely, passengers had to identify themselves and verify their luggage on arrival. 📹 iandrleslie pic.twitter.com/FMkCmuj0ww

Το μαχητικό φαίνεται να κάνει ελιγμούς, γνωστούς στην αεροπορία ως ένδειξη ότι ο άλλος πιλότος πρέπει να τον ακολουθήσει, ενώ ανήσυχοι επιβάτες ακούγονται να συζητούν τι συμβαίνει, με μια γυναίκα να ρωτά: «Γιατί το κάνει αυτό, κάνει απλά επίδειξη;»

Στρατιωτικά αεροσκάφη αναχαιτίζουν συνήθως πολιτικά αεροσκάφη όταν ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας χάνει την επαφή μαζί τους ή υπάρχει αντιληπτή απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβάτες είτε λόγω προειδοποίησης για βόμβα, ύποπτου αντικειμένου ή φόβου τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Η πτήση EZY8303 της EasyJet, η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου στις 13:00, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μινόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων με περίπου μισή ώρα καθυστέρηση, λίγο πριν τις 17:00, και συνοδεύτηκε σε περιοχή ασφαλείας.

The unnamed 18-year-old was travelling with five friends from London to Menorca when he allegedly made the threat on social media.



📽️ Footage of the incident showed an F-18 jet flying close to the orange wing tips of the EasyJet aircraft.



Read more here: https://t.co/dykNrbRPr9 pic.twitter.com/suUa5tdppq