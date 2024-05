Μαγιόρκα: Το εστιατόριο που κατέρρευσε ήταν γεμάτο κόσμο - Πιθανόν το υπερβολικό βάρος η αιτία της συντριβής

Το εστιατόριο στην Πάλμα της Μαγιόρκα που κατέρρευσε προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων ήταν γεμάτο κόσμο και αυτό πιθανόν να ήταν η αιτία της συντριβής, υποστηρίζουν πηγές από την ισπανική πυροσβεστική, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το διώροφο Medusa Beach Club στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα κατέρρευσε περίπου στις 20:30 τοπική ώρα (7:30 μ.μ. BST) το βράδυ της Πέμπτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και αφήνοντας πολλούς άλλους εγκλωβισμένους στα ερείπια. Ένας πυροσβέστης είπε στην τοπική εφημερίδα Última Hora ότι όταν έφτασε, αντίκρυσε μια «εφιαλτική» σκηνή, με ανθρώπους να ουρλιάζουν και να κλαίνε, ενώ ο χώρος ήταν γεμάτος συντρίμμια.

Την Παρασκευή, η ισπανική αστυνομία είπε ότι τη ζωή τους έχασαν ήταν μια 23χρονη Ισπανίδα που εργαζόταν στο κλαμπ, δύο Γερμανίδες τουρίστριες στα 20 τους και ένας Σενεγαλέζος ηλικίας 44 ετών. Και οι 16 τραυματίες είναι Ολλανδοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του συμβουλίου της Πάλμα. Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι οκτώ τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται την Παρασκευή και είναι όλοι εκτός κινδύνου. Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι το προξενείο του στη Μαγιόρκα βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές. «Η κατάσταση είναι ακόμη εν μέρει ασαφής», είπε ο εκπρόσωπος. «Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς πρέπει να υποθέσουμε ότι Γερμανοί υπήκοοι είναι μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών».

Καθώς το συμβούλιο της Πάλμα κήρυξε τριήμερο πένθος, οι ειδικοί είπαν ότι προσπαθούσαν να προσδιορίσουν την αιτία του δυστυχήματος. «Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά όλα δείχνουν έναν συνδυασμό παλιάς δομής και υπερβολικού βάρους», δήλωσε ο Έντερ Γκαρθία, επικεφαλής πυροσβέστης της Πάλμα. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας πρόσθεσε: «Η βεράντα έπεσε, πιθανότατα, λόγω υπερβολικού βάρους».

A tragic restaurant collapse on the Mediterranean island of Mallorca left at least four people dead and 16 others injured on Thursday night. The incident occurred at approximately 8:30 p.m. local time in the Playa de Palma area, just south of Palma de Mallorca.… pic.twitter.com/9XYuTmaOGz