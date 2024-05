Από Γερμανία, Ισπανία και Σενεγάλη οι νεκροί της κατάρρευσης κτιρίου στη Μαγιόρκα

Δύο νεαροί Γερμανοί τουρίστες, ένας Σενεγαλέζος και μια Ισπανίδα εργαζόμενη έχασαν τη ζωή τους όταν κτίριο, στο οποίο στεγαζόταν ένα διώροφο μπαρ-εστιατόριο, κατέρρευσε χθες, Πέμπτη (23/5), στη Μαγιόρκα.

«Τα θύματα είναι δύο Γερμανοί ηλικίας 20 και 30 ετών, μία Ισπανίδα εργαζόμενη ηλικίας 23 ετών και ένας 44χρονος Σενεγαλέζος», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Από την κατάρρευση του κτιρίου σε τουλάχιστον 16 ανέρχονται οι τραυματίες, με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να κάνει λόγο για επτά τραυματίες που νοσηλεύονται «σε πολύ σοβαρή κατάσταση» και εννέα σε «σοβαρή». Όλοι τους «διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Πάλμα», πρωτεύουσας του νησιού Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τον Χάβι Μπονέτ, αντιδήμαρχο της Πάλμα, οι δύο Γερμανοί έκαναν διακοπές στο νησί, ενώ ο Σενεγαλέζος ζούσε στη Μαγιόρκα εδώ και πολλά χρόνια.

Το δημοτικό συμβούλιο της Πάλμα, της πρωτεύουσας των Βαλεαρίδων, ανακοίνωσε τριήμερο πένθος.

Εν των μεταξύ, οι επιχειρήσεις εντομισμού και διάσωσης επιζώντων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια στο χώρο του Medusa Beach Club, ενός παραλιακού εστιατορίου σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Πάλμα.

