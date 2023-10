Μαδρίτη: 35.000 διαδήλωσαν για τη Γάζα παρουσία της υπουργού Εργασίας

Με αίτημα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διαδήλωσαν σήμερα περίπου 35.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη.

«Όλος ο κόσμος ζητάει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», είπε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ και επικεφαλής του συνασπισμού Sumar της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες διαδηλωτές.

Φωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, οι συμμετέχοντες έκαναν πορεία στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. «Ανησυχώ πολύ για την οικογένειά μου. Εδώ και δύο ημέρες δεν τους έχω μιλήσει, δεν έχω κανένα μήνυμα από την πλευρά τους», είπε στην τηλεόραση του AFP η Νισρίν Μασάλ, μια 45χρονη καθηγήτρια, εξηγώντας ότι έχει συγγενείς τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη.

Mass demonstrations in support of Palestine in the Spanish capital Madrid



On Sunday, thousands rallied in a huge demonstration in the Spanish capital, Madrid, in support of the Palestinian cause and condemning Israeli raids on the Gaza Strip. pic.twitter.com/fwIBasKux4