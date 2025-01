Madonna κατά Τραμπ: «Σιγά- σιγά διαλύει όλες τις ελευθερίες που έχουμε»

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε η Madonna κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε, μόλις την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η Madonna, που τον Οκτώβριο υποστήριξε δημοσίως την υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ και που ουκ ολίγες φορές έχει καταφερθεί κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά κατηγόρησε την κυβέρνηση του ότι «διαλύει σιγά σιγά όλες τις ελευθερίες», τις οποίες έχει κερδίσει με κόπο η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ήμερες υλοποιεί, όλα όσα είχε προαναγγείλει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Συγκεκριμένα υπογράφει εκτελεστικά διατάγματα που θα επηρεάσουν σοβαρά ζητήματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα αναπαραγωγικά δικαιώματα, την ασφάλεια των τρανς αλλά και τα ευρύτερα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM