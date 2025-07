Λος Άντζελες: Νέα στοιχεία για την έκρηξη με τους τρεις νεκρούς αστυνομικούς - Ο λόγος που προκλήθηκε

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εγκατάσταση της αστυνομίας στο Λος Άντζελες, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με αναφορές των Los Angeles Times και του KTLA, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης μεταφοράς μη εκραγέντων πυρομαχικών από προσωπικό του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες. Όπως μετέδωσε το Fox News, τα εκρηκτικά είχαν εντοπιστεί από τις αρχές το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Μετά την έκρηξη, η περιοχή γύρω από το εκπαιδευτικό κέντρο Biscailuz Center Academy εκκενώθηκε, ενώ στην τοποθεσία μετέβησαν εξειδικευμένες μονάδες της Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) για να αξιολογήσουν ενδεχόμενο κίνδυνο από πρόσθετα πυρομαχικά ή άλλους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ή την ταυτότητά τους, αν και τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς αστυνομικούς. Η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

The explosion at the LA Sheriff Training Facility LASD, where three officers tragically lost their lives, has been reported as accidental. They were transporting ordnance (weapons/explosives) when the explosion happened. pic.twitter.com/wzVUm7wb1D