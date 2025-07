Λος Άντζελες: Έκρηξη σε εκπαιδευτικό κέντρο της αστυνομίας - Τρεις νεκροί αστυνομικοί

Τουλάχιστον τρία άτομα φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) σε εκπαιδευτική εγκατάσταση της αστυνομίας στην ανατολική πλευρά του Λος Άντζελες.

Η έκρηξη συνέβη στις 07:30 το πρωί (τοπική ώρα, 17:30 ώρα Ελλάδος) στο Biscailuz Center Academy Training Facility, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες. Το περιστατικό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του γραφείου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει επίσημα τον αριθμό των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη.

Three Sheriff Deputies are deceased after an apparent explosion at a Los Angeles Sheriff’s Department training facility in East Los Angeles, California.



"We can now confirm that there are three sheriff's deputies who were k*lled just about an hour ago in this explosion," Fox… pic.twitter.com/iQbME9wTww — Tony Seruga (@TonySeruga) July 18, 2025

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, έκανε λόγο για ένα «φρικτό περιστατικό» και δήλωσε ότι «οι σκέψεις όλων των κατοίκων της πόλης είναι με όσους επηρεάστηκαν από αυτήν την έκρηξη». Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στην περιοχή επιχειρούν ομάδες πυροτεχνουργών της αστυνομίας καθώς και ειδικοί εμπρηστών για να διερευνήσουν τα αίτια.

BREAKING: A massive explosion at the LA County Sheriff's Special Enforcement Bureau facility in East Los Angeles killed at least three people. The blast, near a bomb squad vehicle, caused significant damage. LASD and ATF are investigating. Avoid the area; updates pending. pic.twitter.com/NwKiHPXGJg — Global Report (@Globalrepport) July 18, 2025

Η Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι πράκτορες του FBI βρίσκονται ήδη στο σημείο για να συνδράμουν στις έρευνες. Όπως δήλωσε, έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια και τον σερίφη της κομητείας, Ρόμπερτ Λούνα.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορές μας βρίσκονται επί τόπου και προσπαθούμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η ίδια στην πλατφόρμα Χ.

I just spoke with @LACoSheriff Luna. We have @FBI and @ATFHQ agents on the ground to support.



Please pray for the entire Los Angeles County Sheriff’s Department. https://t.co/6T9OIfh6dg — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025

Οι αρχές ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγονται εικασίες, ενώ υποσχέθηκαν νεότερες ανακοινώσεις εντός της ημέρας.

