Λος Άντζελες: Κατέρρευσε βιομηχανική σήραγγα – Τουλάχιστον 15 εργάτες παγιδευμένοι

Τουλάχιστον 15 εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση βιομηχανικής σήραγγας σε μεγάλο υπόγειο εργοτάξιο του Λος Άντζελες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης (LAFD). Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 διασώστες, σε μια κρίσιμη επιχείρηση με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πρόσβασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της LAFD, η σήραγγα κατέρρευσε σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το μοναδικό σημείο εισόδου, όπου έχει στηθεί το κέντρο επιχειρήσεων. Η μεγάλη απόσταση και η φύση της κατασκευής καθιστούν την επιχείρηση διάσωσης εξαιρετικά περίπλοκη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι στο σημείο έχουν αναπτυχθεί μονάδες Αστικής Έρευνας και Διάσωσης, ειδικά εκπαιδευμένες για επιχειρήσεις σε υπόγειες υποδομές και σήραγγες. Οι ομάδες αυτές είναι πιστοποιημένες και διαθέτουν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για να ανταποκριθούν σε ακραίες συνθήκες περιορισμένου χώρου και μηδενικής ορατότητας.

