Λος Άντζελες: Διάσημος φωτορεπόρτερ μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον έφηβο γιο του

Ένας διάσημος φωτορεπόρτερ βρέθηκε νεκρός από μαχαιριές και ο 19χρονος γιος του συνελήφθη, μετά από μια τραγική εξέλιξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα Όρη Σαν Γκάμπριελ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι αστυνομικές αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες (LASD) ανταποκρίθηκαν σε μια δημοφιλή διαδρομή πεζοπορίας κοντά στους καταρράκτες Stoddard Canyon στις 12 Οκτωβρίου, όπου εντόπισαν έναν άνδρα με τραύμα στον άνω κορμό και μαχαιριά στον λαιμό. Το θύμα αναγνωρίστηκε αργότερα ως ο 61χρονος Πολ Λόου, ένας βραβευμένος Βρετανός φωτορεπόρτερ που είχε καλύψει μεγάλα γεγονότα όπως η πολιορκία του Σαράγεβο.

Λίγο πιο μακριά από τη σκηνή του εγκλήματος, οι αρχές εντόπισαν έναν άνδρα που οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και συνετρίβη το όχημά του. Ο οδηγός αναγνωρίστηκε ως ο γιος του Λόου, Εμίρ Λόου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία του φόνου του πατέρα του. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι η αιτία θανάτου του Λόου ήταν η μαχαιριά στον λαιμό. Η αιτία που οδήγησε τον γιο στην υποτιθέμενη δολοφονία παραμένει άγνωστη, ενώ ο Εμίρ Λόου αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

I am heartbroken and devastated: Paul Lowe has died aged 61. He was a brilliant photographer. His work during the siege of Sarajevo, where he lived, is essential.

I met Paul in 2018. He was my friend and my running coach. I will terribly miss his kindness, patience and humanity. pic.twitter.com/vZEoTjke5F