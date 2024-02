Λωρίδα της Γάζας: Νεκροί από χτύπημα του Ισραήλ 50 Παλαιστίνιοι που περίμεναν να πάρουν τρόφιμα

Σε μία σοκαριστική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας προχώρησε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ όταν επιτέθηκε σε Παλαιστίνιους που περίμεναν σε ουρά για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε Associated Press, Guardian και Al Jazeera από νοσοκομειακό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε Παλαιστίνιους που περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Ο επικεφαλής του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομείο Αλ Σίφα, είπε στο Al Jazeera ότι περίπου 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν στην αεροπορική επίθεση που έγινε σήμερα το πρωί από τον ισραηλινό στρατό.

Την ώρα που οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λωρίδα της Γάζας, η κατάσταση κλιμακώνεται με το Al Jazeera να δημοσιεύει πλάνα με πολλούς νεκρούς και τραυματίες να φτάνουν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι εξετάζει τις αναφορές για την αεροπορική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Journalist Mahmoud Abu Salama speaks about the massacre that Israel has committed against thousands of starved people in northern Gaza. pic.twitter.com/8GdC0JlXH6