UNRWA: Ο λιμός μπορεί ακόμη να αποφευχθεί στη Γάζα

Ο λιμός μπορεί ακόμη και τώρα να αποφευχθεί στην Γάζα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί.

Μόνη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι το Ισραήλ να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μεταφέρουν περισσότερη βοήθεια στη Γάζα όπως είπε. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωπο, απειλούνται από λιμό στην πολιορκημένη από το Ισραήλ Λωρίδα τη Γάζας.

«Είναι μία καταστροφή που προκλήθηκε από τον άνθρωπο. Ο κόσμος δεσμεύθηκε να μην επιτρέψει πλέον λιμό», έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ. «Ο λιμός μπορεί ακόμη να αποφευχθεί μέσω μίας αυθεντικής πολιτικής βούλησης για την παροχή πρόσβασης και προστασίας σε σημαντικό όγκο βοήθειας» σημείωσε στην ανάρτησή του ο επικεφαλής της UNRWA.

Οι τεράστιες ελλείψεις μπορεί να προκαλέσουν «έκρηξη» παιδικών θανάτων στον βόρειο τομέα του θύλακα, όπου ένα στα έξι παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών είναι θύμα οξέος υποσιτισμού. Σύμφωνα με ανάρτηση του οργανισμού, υπάρχουν αναφορές ότι σήμερα ένα μωρό 2 μηνών πέθανε από ασιτία.

Reports that a 2-month-old baby died of hunger in #Gaza are horrific.



High risk malnutrition continues to rise, 1 in 6 children in north #Gaza are severely malnourished.



This is a man made disaster. We continue to appeal for regular humanitarian access.https://t.co/JOvUbNKLBj — UNRWA (@UNRWA) February 25, 2024

Παλαιστίνιοι από τη Γάζα δήλωσαν τις τελευταίες ημέρες στο AFP ότι αναγκάζονται να τρώνε φύλλα και ζωοτροφές για να τραφούν.

Πριν από τον πόλεμο, περί τα 500 φορτηγά με προμήθειες εισέρχονταν καθημερινά στην Λωρίδα της Γάζας. Αλλά από τις 7 Οκτωβρίου, ο αριθμός αυτός μειώθηκε απότομα στα 200, παρά τις τεράστιες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η καταστροφή της οικονομίας και της αγροτικής παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στον βόρειο τομέα, όπου κυριαρχεί «το χάος και η βία», σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, που διέκοψε την Τρίτη τη διανομή βοήθειας, λόγω των μαχών και των επιδρομών του πλήθους κατά των φορτηγών.

The last time @UNRWA was able to deliver food aid to northern #Gaza was on 23 January.



Since then, together with other @UN agencies, we have:

🛑 Warned against looming famine.

🛑 Appealed for regular humanitarian access.

🛑 Stated that famine can be averted if more food… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 25, 2024

Σήμερα, το αρμόδιο όργανο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που συντονίζει τις μη πολεμικής επιχειρήσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, η Cogat, ανακοίνωσε ότι 254 φορτηγά μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας επιθεωρήθηκαν και εισήλθαν στην Γάζα.

«Δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να εισέλθει στην Γάζα για τον άμαχο πληθυσμό», σύμφωνα με την Cogat.

In northern #Gaza, once vibrant schools now lie in ruins. Heartbreaking images of @UNRWA schools severely damaged or destroyed by this brutal war.



More than 300,000 girls and boys who used to learn in @UNRWA schools now grapple with the harrowing war. Their #education abruptly… pic.twitter.com/DsBzbXAaCc — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 21, 2024

Με πληροφορείς του AFP

