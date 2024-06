Λονδίνο: Τρία βρέφη έχει εγκαταλείψει -σε δημόσιο χώρο, μέσα σε επτά χρόνια- ζευγάρι που αναζητείται

Αδερφή δύο παιδιών που εγκαταλείφθηκαν με τον ίδιο τρόπο, είναι τελικά το νεογέννητο που βρέθηκε νωρίτερα φέτος μέσα σε μια τσάντα για ψώνια στο Λονδίνο.

Στην ανακοίνωσή της η βρετανική αστυνομία, αναφέρει πως το νεογέννητο κορίτσι είναι το τρίτο παιδί που εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους γονείς, σε αντίστοιχες συνθήκες τα τελευταία επτά χρόνια. Η Έλσα, όπως είναι το όνομα της, βρέθηκε από έναν περαστικό που πήγαινε βόλτα τον σκύλο του ένα βράδυ, κοντά στην περιοχή Νιούχαμ του Λονδίνου τον Ιανουάριο.

Τα τεστ DNA που ακολούθησαν έδειξαν ότι η Έλσα, είναι αδελφή δύο άλλων μωρών που είχαν επίσης εγκαταλειφθεί στην ίδια περιοχή. Το πρώτο μωρό και ο μεγαλύτερος αδερφός της, Χάρι, βρέθηκε σε πάρκο στο Νιούχαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2019 ο Ρόμαν, ανακαλύφθηκε από περαστικούς που έκαναν βόλτα τον σκύλο τους κοντά σε παιδική χαρά.

