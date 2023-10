Λονδίνο: Έβαψαν πορτοκαλί ομοίωμα δεινοσαύρου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Με το δικό τους τρόπο θέλησαν δύο ακτιβιστές να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει τα πρότζεκτ πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα ο γαστρεντερολόγος Γουίλ Στέιμπλφορθ και ο φυσιοθεραπευτής Στιβ Φέι, ψέκασαν το ομοίωμα του σκελετού του δεινοσαύρου Patagotitan mayorum, ύψους 7.9 μέτρων, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της οργάνωσης «Just Stop Oil».



Οι δυο διαδηλωτές άνοιξαν επίσης ένα πανό που έγραφε «Για το καλό της υγείας – Σταματήστε το πετρέλαιο» και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία περιμένοντας την αστυνομία να φτάσει και στην συνέχεια να τους συλλάβει.

