Το Βρετανικό Μουσείο ψηφιοποιεί όλες τις συλλογές του, μετά το σκάνδαλο της κλοπής

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των χιλιάδων και ανεκτίμητης αξίας εκθεμάτων του, το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε σήμερα πως σχεδιάζει να ψηφιοποιήσει το σύνολο των συλλογών του, στον απόηχο του σκανδάλου του Αυγούστου, όταν αποκαλύφθηκε πως 2.000 αντικείμενα είχαν κλαπεί ή χαθεί.

Η ψηφιοποίηση στο Βρετανικό Μουσείο, θα διαρκέσει πέντε χρόνια, με 2,4 εκατομμύρια αρχεία που θα πρέπει να μεταφορτωθούν ή να αναβαθμιστούν. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν συνολικά τουλάχιστον οκτώ εκατομμύρια αντικείμενα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του μουσείου.

Το Βρετανικό μουσείο, ένα από τα κορυφαία στον κόσμο σε αναγνωσιμότητα και επισκεψιμότητα, προχωρά σε αυτή την ενέργεια σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τις κλοπές που το «στιγμάτισαν».

