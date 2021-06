Το Λονδίνο διέψευσε την ανακοίνωση της Μόσχας ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά προς βρετανικό αντιτορπιλικό, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Δεν έπεσαν προειδοποιητικά πυρά προς το HMS Defender», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο, ανέφερε η ανακοίνωση, «εκτελεί αθώα διέλευση από τα ουκρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι εκτελούσαν ασκήσεις με πυρά στη Μαύρη Θάλασσα και παρείχαν στη ναυτική κοινότητα προγενέστερη προειδοποίηση για τη δραστηριότητά τους».

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας καταλήγει: «Δεν έπεσαν πυρά προς το HMS Defender και δεν αναγνωρίζουμε τον ισχυρισμό ότι βόμβες έπεσαν στην πορεία πλεύσης του».

