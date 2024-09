Λίβανος: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε 24 ώρες- Ξεπερνούν τους 3.000 οι τραυματιες

Η βία στον Λίβανο συνεχίζεται, με τις τελευταίες 24 ώρες να αποδεικνύονται καταστροφικές μετά τις μαζικές εκρήξεις βομβητών.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.000. Οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει κυρίως περιοχές στα νότια της χώρας, καθώς και στα προάστια της Βηρυτού, με τις εκρήξεις να πλήττουν ευαίσθητες τοποθεσίες και κατοικίες.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον τεράστιο αριθμό τραυματιών. Τα περισσότερα από τα θύματα φέρουν σοβαρά τραύματα από εκρήξεις, ενώ αρκετοί έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς ή σοβαρούς τραυματισμούς σε ζωτικά σημεία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, εννέα άτομα σκοτώθηκαν σήμερα και πάνω από 300 τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα. Οι εκρήξεις αυτές ήρθαν μια ημέρα μετά από επίθεση που στόχευσε βομβητές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ και σημειώθηκαν εν μέσω κηδειών.

Η τηλεόραση της Χεζμπολάχ, Al Manar, ανέφερε εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενώ ένας αξιωματούχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι ραδιοτηλέφωνα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ εξερράγησαν. Αναφορές από την επίσημη λιβανέζικη ειδησεογραφία προσθέτουν ότι συστήματα ηλιακής ενέργειας οικιακής χρήσης προκάλεσαν επίσης κάποιες από τις εκρήξεις.

Το Ισραήλ, αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εκρήξεις, έκανε μια πρώτη δήλωση σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο, με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να δηλώνει: «Μπαίνουμε σε μία νέα φάση του πολέμου». Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο ισραηλινός στρατός μετακινεί στρατιωτικές μονάδες στα βόρεια σύνορα, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις διαδοχικές εκρήξεις να προκαλούν φόβους για μια γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Οι σημερινές επιθέσεις

Σύμφωνα με τον πρώην ειδικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, Κρις Χάντερ, οι σημερινές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ ακολουθούν την ίδια τακτική με τις χθεσινές εκρήξεις των βομβητών και φαίνεται πως είχαν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο φόβο και καταστροφή στις τάξεις της οργάνωσης.

Ο Χάντερ επισημαίνει πως οι δράστες πιθανόν γνώριζαν ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ θα στραφούν στη χρήση ραδιοτηλεφώνων για τις επικοινωνίες τους, μετά τις χθεσινές εκρήξεις βομβητών. Με βάση τη συνήθεια των Μουσουλμάνων να διοργανώνουν κηδείες το συντομότερο δυνατό, οι δράστες φαίνεται ότι στόχευσαν τις κηδείες, εισάγοντας εκρηκτικές συσκευές στο δίκτυο διανομής εξοπλισμού επικοινωνίας.

Όσον αφορά την ασφάλεια στα αεροδρόμια, ο Χάντερ εξηγεί ότι οι δράστες ενδεχομένως πέρασαν τα εκρηκτικά μέσω του αεροδρομίου της Βηρυτού, εκμεταλλευόμενοι τον έλεγχο που ασκεί η Χεζμπολάχ στην ασφάλεια του αεροδρομίου. Έτσι, οι συσκευές ενδέχεται να μην ελέγχθηκαν επαρκώς, καθώς θεωρούνταν ότι ανήκαν στην ίδια την οργάνωση.

Ο ειδικός τονίζει ότι, αν και είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλες οι συσκευές για εκρηκτικά με μεθόδους ανίχνευσης ατμών ή ίχνη εκρηκτικών, η Χεζμπολάχ δεν θα αναμενόταν να πραγματοποιήσει τέτοιους ελέγχους στις δικές της συσκευές.

Η εταιρεία με τους βομβητές και το σχέδιο

Την Τετάρτη το πρωί η ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo που συνδέεται με την κατασκευή των βομβητών, είπε ότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν από μια εταιρεία στην Ευρώπη. «Σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τους βομβητές AR-924, διευκρινίζουμε ότι αυτό το μοντέλο παράγεται και πωλείται από την BAC», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα της BAC, πέραν του ότι έχει την έδρα της στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. «Παρέχουμε μόνο εξουσιοδότηση εμπορικού σήματος επωνυμίας και δεν έχουμε καμία ανάμειξη στον σχεδιασμό ή την κατασκευή αυτού του προϊόντος».

Το αρχικό σχέδιο του ισραηλινού στρατού ήταν να πυροδοτήσει τις συσκευές σε περίπτωση πολέμου πλήρους κλίμακας με τη Χεζμπολάχ προκειμένου να αποκτήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και να μην τους πυροδοτήσει την Τρίτη. Ωστόσο, οι υποψίες από τουλάχιστον δύο μέλη της Χεζμπολάχ έκαναν την ισραηλινή ηγεσία των υπηρεσιών ασφαλείας να επισπεύσει την επίθεση.

Αφότου ένα μέλος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο άρχισε να έχει υποψίες ότι οι βομβητές είχαν παραβιαστεί, πριν από αρκετές ημέρες, το άτομο αυτό σκοτώθηκε, ανέφεραν οι πηγές. Κάποιες μέρες αργότερα, ένα άλλο μέλος της Χεζμπολάχ υποψιάστηκε ότι οι συσκευές είχαν παραβιαστεί και σχεδίαζε να ειδοποιήσει τους ανωτέρους του, πράγμα το οποίο πληροφορήθηκαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο μηχανισμός πληροφοριών του Ισραήλ ζύγιζε το βάρος τριών επιλογών:

Να πάει σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και να πυροδοτήσει τις συσκευές σύμφωνα με το αρχικό τους σχέδιο Να πυροδοτήσει τις συσκευές αμέσως (εν όψει πολέμου) και να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στο προσωπικό επιμελητείας της Χεζμπολάχ Να αγνοήσει τις υποψίες των μελών τις Χεζμπολάχ και να ρισκάρει την αποκάλυψη του σχεδίου

Η δεύτερη επιλογή εκτελέστηκε τελικά σε μια επιχείρηση που κρατήθηκε μυστική ακόμη και από τον πιο στενό σύμμαχο του Ισραήλ, τις ΗΠΑ. «Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν σε αυτό», είπε σε δημοσιογράφους την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. «Οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν εκ των προτέρων αυτό το περιστατικό και σε αυτό το σημείο συλλέγουμε πληροφορίες».

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Τρίτη ότι θεωρεί το Ισραήλ «απόλυτα υπεύθυνο» για την επίθεση. Το Ισραήλ αναμένει την απάντηση της Χεζμπολάχ και εξακολουθεί να ελπίζει να αποτρέψει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ανέφεραν οι πηγές.