Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 300 τραυματίες από τις νέες εκρήξεις στον Λίβανο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, εννέα άτομα σκοτώθηκαν και πάνω από 300 τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα. Οι εκρήξεις αυτές ήρθαν μια ημέρα μετά από επίθεση που στόχευσε βομβητές που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ.

Η τηλεόραση της Χεζμπολάχ, Al Manar, ανέφερε εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενώ ένας αξιωματούχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι ραδιοτηλέφωνα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ εξερράγησαν. Αναφορές από την επίσημη λιβανέζικη ειδησεογραφία προσθέτουν ότι συστήματα ηλιακής ενέργειας οικιακής χρήσης προκάλεσαν επίσης κάποιες από τις εκρήξεις.

Several explosions were heard in just one building in Beirut, Lebanon today. pic.twitter.com/PivQKsHWyr — The Current Report (@roshoo61) September 18, 2024

Διάψευση Ουγγαρίας για την προέλευση των βομβητών

Η ουγγρική κυβέρνηση διέψευσε ότι οι συσκευές βομβητών που χρησιμοποιήθηκαν στις εκρήξεις κατασκευάστηκαν στη χώρα. Η εταιρεία Gold Apollo από την Ταϊβάν, η οποία κατασκευάζει τους βομβητές, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι τα μοντέλα των συσκευών παράγονταν από την BAC Consulting, μια εταιρεία με έδρα τη Βουδαπέστη. Ωστόσο, οι ουγγρικές αρχές ανέφεραν ότι η BAC Consulting είναι μια εμπορική-μεσολαβητική εταιρεία χωρίς εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ουγγαρία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ανησυχία ότι οι εκρήξεις στον Λίβανο μπορεί να είναι πρόδρομος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

WHAT IS HAPPENING IN LEBANON RIGHT NOW IS A LARGE SCALE TERRORIST ATTACK



Communication devices, vehicle batteries, motor and scooter batteries, solar batteries, timer batteries, computers, mobile phones, shavers, "lithium batteries" exploded.



Fires have broken out in homes and… pic.twitter.com/vfgN7ijYq1 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 18, 2024

Νέες επιθέσεις στη Χεζμπολάχ: Πώς οι δράστες πιθανόν πέρασαν εκρηκτικά μέσω των αεροδρομίων

Σύμφωνα με τον πρώην ειδικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, Κρις Χάντερ, οι σημερινές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ ακολουθούν την ίδια τακτική με τις χθεσινές εκρήξεις των βομβητών και φαίνεται πως είχαν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο φόβο και καταστροφή στις τάξεις της οργάνωσης.

Ο Χάντερ επισημαίνει πως οι δράστες πιθανόν γνώριζαν ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ θα στραφούν στη χρήση ραδιοτηλεφώνων για τις επικοινωνίες τους, μετά τις χθεσινές εκρήξεις βομβητών. Με βάση τη συνήθεια των Μουσουλμάνων να διοργανώνουν κηδείες το συντομότερο δυνατό, οι δράστες φαίνεται ότι στόχευσαν τις κηδείες, εισάγοντας εκρηκτικές συσκευές στο δίκτυο διανομής εξοπλισμού επικοινωνίας.

Όσον αφορά την ασφάλεια στα αεροδρόμια, ο Χάντερ εξηγεί ότι οι δράστες ενδεχομένως πέρασαν τα εκρηκτικά μέσω του αεροδρομίου της Βηρυτού, εκμεταλλευόμενοι τον έλεγχο που ασκεί η Χεζμπολάχ στην ασφάλεια του αεροδρομίου. Έτσι, οι συσκευές ενδέχεται να μην ελέγχθηκαν επαρκώς, καθώς θεωρούνταν ότι ανήκαν στην ίδια την οργάνωση.

Ο ειδικός τονίζει ότι, αν και είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλες οι συσκευές για εκρηκτικά με μεθόδους ανίχνευσης ατμών ή ίχνη εκρηκτικών, η Χεζμπολάχ δεν θα αναμενόταν να πραγματοποιήσει τέτοιους ελέγχους στις δικές της συσκευές.