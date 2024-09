Λίβανος: «Μπαίνουμε σε νέα φάση του πολέμου» λέει το Ισραήλ- Μετακινεί μονάδες στα βόρεια σύνορα

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, με τις πιο πρόσφατες εκρήξεις να σημειώνονται την ώρα που πραγματοποιούνταν οι κηδείες των θυμάτων της χθεσινής ημέρας. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν σε συσκευές γουόκι τόκι σε διάφορα σημεία της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Το Ισραήλ, αν και δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εκρήξεις, έκανε μια πρώτη δήλωση σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο, με τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ να δηλώνει: «Μπαίνουμε σε μία νέα φάση του πολέμου». Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο ισραηλινός στρατός μετακινεί στρατιωτικές μονάδες στα βόρεια σύνορα, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις διαδοχικές εκρήξεις να προκαλούν φόβους για μια γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η τηλεόραση της Χεζμπολάχ, Al Manar, ανέφερε εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ενώ ένας αξιωματούχος της οργάνωσης επιβεβαίωσε ότι ραδιοτηλέφωνα που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ εξερράγησαν. Αναφορές από την επίσημη λιβανέζικη ειδησεογραφία προσθέτουν ότι συστήματα ηλιακής ενέργειας οικιακής χρήσης προκάλεσαν επίσης κάποιες από τις εκρήξεις.

Σύμφωνα με τον πρώην ειδικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού, Κρις Χάντερ, οι σημερινές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ ακολουθούν την ίδια τακτική με τις χθεσινές εκρήξεις των βομβητών και φαίνεται πως είχαν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο φόβο και καταστροφή στις τάξεις της οργάνωσης.

Ο Χάντερ επισημαίνει πως οι δράστες πιθανόν γνώριζαν ότι τα μέλη της Χεζμπολάχ θα στραφούν στη χρήση ραδιοτηλεφώνων για τις επικοινωνίες τους, μετά τις χθεσινές εκρήξεις βομβητών. Με βάση τη συνήθεια των Μουσουλμάνων να διοργανώνουν κηδείες το συντομότερο δυνατό, οι δράστες φαίνεται ότι στόχευσαν τις κηδείες, εισάγοντας εκρηκτικές συσκευές στο δίκτυο διανομής εξοπλισμού επικοινωνίας.

