Λίβανος: Νεκροί τρεις δημοσιογράφοι από ισραηλινό βομβαρδισμό ξενοδοχείου

Τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν έπειτα από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Λίβανο, όπως μεταδίδει το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το ANI εξήγησε πως «τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Χασμπάγια», διευκρινίζοντας πως «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στις 03:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανικών ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός είχε στόχο ξενοδοχείο στη Χασμπάγια, περίπου πενήντα χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το ANI, έγιναν επίσης νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο σφοδρότερος καταγράφτηκε στη Σουέιφατ αλ Αμρούσια, όπου καταστράφηκαν δυο κτίρια και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Μαύρος καπνός υψώνεται από την ζώνη αυτή, ανέφερε το πρακτορείο.

Άλλος βομβαρδισμός είχε στόχο τη συνοικία της Αγίας Τερέζας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίριο κοντά στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοχοποίησαν για ακόμη ένα βράδυ αργά χθες Πέμπτη τομείς των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο του λιβανικού κινήματος Χεζμπολά, κατέγραψαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού σε αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα, το οπτικό υλικό που μεταδόθηκε εικόνιζε στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από διάφορους τομείς των νοτίων προαστίων. Ακούστηκε σειρά εκρήξεων. «Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε βομβαρδισμό στον τομέα της Σουέιφατ», στην περιφέρεια των νοτίων προαστίων, μετέδωσε το ANI.

