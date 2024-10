Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στη Γάζα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Η επίθεση έρχεται στο πλαίσιο των συνεχών βομβαρδισμών σχολείων που φιλοξενούν εκτοπισμένους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία ισχυρίστηκε ότι το σχολείο χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διοίκησης της Χαμάς, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης στο σημείο συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της Γάζας, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, καθώς οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 770 ανθρώπων από τις 6 Οκτωβρίου.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας αναγκάστηκε να διακόψει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο βόρειο τμήμα της Γάζας, μετά από απειλές των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις οποίες θα βομβάρδιζαν συνεργεία διάσωσης που επιχειρούσαν στο στρατόπεδο Τζαμπαλίγια. Επιπλέον, ένας διασώστης σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν.

Devastating images emerge from central #Gaza after an airstrike hit a school sheltering displaced people in the Nuseirat refugee camp. Smoke rises from the rubble as rescue teams carry bodies from the scene. pic.twitter.com/8d47gNzyKm