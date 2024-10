Γιατί το Ισραήλ βομβαρδίζει την «ιδιωτική» τράπεζα της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας υποκαταστήματα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, την ένωση Al-Qard Al-Hassan (AQAH), κλιμακώνοντας περαιτέρω την επίθεση του Ισραήλ κατά της λιβανέζικης πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η AQAH ιδρύθηκε το 1983 και περιγράφει τον εαυτό της ως φιλανθρωπικό οργανισμό που παρέχει δάνεια σε ανθρώπους σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές που απαγορεύουν τον τόκο. Θεωρείται «κοινωνικό ίδρυμα» με άδεια από τις αρχές του Λιβάνου και λειτουργεί ως «ιδιωτική» τράπεζα της Χεζμπολάχ που δεν πληρώνει φόρους, παρέχοντας δάνεια και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον σιιτικό πληθυσμό και στους υποστηρικτές της οργάνωσης.

Εκτιμάται ότι έχει εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες και διαθέτει περισσότερα από 30 υποκαταστήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε κυρίως σιιτικές μουσουλμανικές περιοχές της Βηρυτού, του νότιου Λιβάνου και της κοιλάδας Μπεκάα. Η Χεζμπολάχ βασίζεται στην AQAH για να πληρώνει τους στρατιώτες και τους αξιωματούχους της.

Τα στελέχη της Χεζμπολάχ που βρίσκονται υπό δυτικές κυρώσεις διαχειρίζονται τις οικονομικές τους υποθέσεις μέσω της AQAH. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι από τη σιιτική εκλογική περιφέρεια της Χεζμπολάχ έχουν λάβει δάνεια που δεν βασίζονται στην πιστοληπτική ικανότητας -έναντι της αξίας κοσμημάτων, για παράδειγμα αποπληρωτέα σε αρκετά χρόνια με ευέλικτους όρους.

Ο ρόλος της «ιδωτικής» τράπεζας της Χεζμπολάχ διευρύνθηκε καθώς ο Λίβανος βυθίστηκε στην οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2019, στερώντας από τους απλούς πολίτες τις αποταμιεύσεις τους. Η Χεζμπολάχ ενθάρρυνε τους Λιβανέζους από όλες τις αιρέσεις και τις πολιτικές παρατάξεις να χρησιμοποιούν την AQAH.

