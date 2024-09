Λίβανος: Η στιγμή που εκρήγνυται πύραυλος ενώ δημοσιογράφος κάνει ζωντανή μετάδοση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter - X δείχνει τον τραυματισμό Λιβανέζου ανταποκριτή, την ώρα που ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο όπου βρισκόταν.

Ο Φαντί Μπουντίγια μεταδίδει ζωντανά τις εξελίξεις από την πόλη Μπάαλμπεκ του Λιβάνου, όταν ξαφνικά ακούγεται θόρυβος έκρηξης και δευτερόλεπτα μετά, ο τοίχος πίσω του αρχίζει να καταρρέει με αποτέλεσμα ο δημοσιογράφος να τραυματιστεί. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πιθανότατα η Χεζμπολάχ να είχε μια αποθήκη όπλων κοντά στο κτίριο.

One of Hezbollah’s top propagandists, Fadi Boudia, was wounded in an Israeli airstrike during a live interview.



Looks like the Hezbollah had a weapons depot near his home pic.twitter.com/vO1QmdYWyz